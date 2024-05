9歳下サッカー選手と結婚したT-ARA出身ソヨン、濡れ髪のプールサイドSHOT 36歳に見えない童顔美貌【PHOTO】

9歳年下のサッカー選手と結婚したT-ARA出身ソヨンの近況が話題だ。

【写真】ソヨン、9歳下夫と密着SHOT

ソヨンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「ジムに行っていきなり水泳。私はスイムウェア持ってこなかったけど…さすがは“コリア・アジュンマ(おばさん)”、サンキャップは持ってくる。それでも熱い」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

投稿に写っているのは、水に濡れたロングヘアをなびかせ、サンキャップを深く被っているソヨン。プールサイドで一人自撮りをしたり、夫で元サッカー韓国代表のチョ・ユミンとツーショットを撮ったりしている。

チョ・ユミンが現在UAEでプレーしていることもあり、自身も現地でともに居住しているソヨン。36歳とは思えない“童顔ビジュアル”はさることながら、近距離自撮りでも際立つ整った美肌が見る者の目を引いた。

(写真=ソヨンInstagram)

この投稿には、ファンから「ソヨンちゃん可愛い!」「まだ子どもみたい」「いつも通り可愛い」「T-ARAの頃から変わらず素敵」といったコメントが寄せられていた。

◇ソヨン プロフィール

1987年10月5日生まれ。本名パク・ソヨン。韓国・ソウル出身。2009年にガールズグループT-ARAのメンバーとしてデビュー。2017年に所属事務所との契約更新をせずグループを脱退し、以降はソロとして活動。2021年にシングル『They Are All The Same』『Interview』をリリースしたほか、映画やドラマのOSTにも参加した。9歳年下の元サッカー韓国代表DFチョ・ユミンと2019年より交際を始め、2022年1月に結婚を発表。同年11月に結婚式を挙げた。現在は夫がUAEでプレーする関係で、自身もドバイに居住している。