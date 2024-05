TWICE ナヨン、2ndミニアルバム「NA」トラックリストを公開…KISS OF LIFEのJULIEがフィーチャリングに参加

TWICEのナヨンが、クタイトル曲「ABCD」で"K-POPソロクイーン"の名声を続ける。特にタイトル曲は、JYPエンターテインメント(以下、JYP)のパク・ジニョン(J.Y. Park)とPdoggなど、K-POPを代表するプロデューサーがナヨンのためにタッグを組んだ。ナヨンは6月14日、2ndミニアルバム「NA」を発売し、2年ぶりにソロアーティストとしてファンと会う。JYPは5月16日0時、公式SNSチャンネルにニューアルバムのトラックリストを掲載し、カムバックの雰囲気を盛り上げた。

公開されたトラックリストには、豪華な制作陣が名を連ねており、名盤の誕生を予感させた。タイトル曲「ABCD」には、リック・ブリッジス(Rick Bridges)とJYP代表プロデューサーのパク・ジニョンが作詞に、BIGHIT MUSICの専属プロデューサーのPdoggが作曲に参加し、ナヨンの心強い味方となった。このほかに、TWICEの楽曲を手掛けたことのあるGingerbreadとサム・クレンプナー(Sam Klempner)、オーストラリアのシンガーソングライターのサム・フィッシャー(Sam Fischer)、K-POPアーティストとコラボしたダニエル・オビ・クライン(Daniel Obi Klein)、チャーリー・タフト(Charli Taft)なども参加した。実力派アーティストたちも楽曲の制作やフィーチャリングに参加した。シンガーソングライターのサム・キムは、3番トラック「Heaven(Feat. Sam Kim)」の作詞・作曲及びフィーチャリングに参加し、AKMUのイ・チャンヒョクは5番トラック「HalliGalli(Prod. by イ・チャンヒョク of AKMU)」の作詞・作曲を担当した。また、シンガーソングライターのSOLEは7番トラック「Count It」の作詞、実力派ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーであるJULIEが4番トラック「Magic(Feat. JULIE of KISS OF LIFE)」のフィーチャリングを担当し、ナヨンとの特別な音楽的ケミストリー(相手との相性)を披露した。ナヨンのニューアルバムには、タイトル曲「ABCD」をはじめ、「Butterflies」「Heaven(Feat. Sam Kim)」「Magic(Feat. JULIE of KISS OF LIFE)」「HalliGalli(Prod. by イ・チャンヒョク of AKMU)」「Something」「Count It」まで全7曲が収録される。ナヨンは2022年6月、1stミニアルバム「IM NAYEON」を発売し、ソロデビューを果たし好成績を収めた。米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」で7位を獲得し、ビルボードの全18部門にランクインした。ナヨン特有のポップなエネルギーが、夏の季節感と相乗効果を生んだタイトル曲「POP!」は、韓国の音楽配信サイトのリアルタイムチャート最上位圏で長い間人気を博した。世界中のファンに愛され、ソロアーティストとして確固たる地位を築いたナヨンのカムバックに、世界中の音楽ファンとリスナーの関心が集まっている。ニューアルバム「NA」は、ナヨンの「ナ」であり、「私(韓国語でナ)! ひたすら私!」という愛らしい意味が込められている。ナヨンの堂々とした姿が際立つ今回のアルバムは、13日午後1時から韓国国内外の各音楽配信サイトで予約販売を行っており、6月14日午後1時(米国東部時間基準0時)に発売される。