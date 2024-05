【PS Plus:2024年5月のゲームカタログ】5月21日 配信開始予定

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」加入者向けコンテンツ「ゲームカタログ」の5月のラインナップを公開した。

エクストラプラン以上が対象となる5月のゲームカタログでは、PS4用アクションアドベンチャー「レッド・デッド・リデンプション2 」や「ウォッチドッグス」が再配信。さらに505 Gamesの「Crime Boss: Rockay City」やアクションシューティング「Tripwire Interactive」がPS5向けに配信される。

またプレミアムプランが対象となる「クラシックスカタログ」では、プレイステーションで発売された「Street Games ’97」や「G-Police」、「Worms Pinball 」が新たに配信される。

【ゲームカタログ】

レッド・デッド・リデンプション2

The Elden Scrolls Online

Deceive Inc.

Crime Boss: Rockay City

【クラシックスカタログ】

Street Games ’97

G-Police

Worms Pinball

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.