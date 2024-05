モスバーガーから、広島県産の「せとだエコレモン」を使用した夏のドリンクが登場!

2024年5月22日(水)から「はちみつレモン ジンジャーエール」と「まるごと!レモンのジンジャーエールwithはちみつレモンソース」の2種のドリンクが販売されます。

モスバーガー「まるごと!レモンのジンジャーエールwithはちみつレモンソース」

販売期間:2024年5月22日(水)〜9月中旬

販売店舗:全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)

モスバーガーでは、日本各地の食材や特色を活かした全国一律ではない魅力ある商品づくりを行っています。

今回、モスバーガーは広島県尾道市瀬戸田町で栽培された「せとだエコレモン」の果皮をシロップに使用したドリンクを発売!

「はちみつレモン ジンジャーエール」と「まるごと!レモンのジンジャーエールwithはちみつレモンソース」の2品が販売されます。

「せとだエコレモン」は、厳格な基準を設けた減農薬栽培により、化学農薬・肥料を通常の5割に抑えて栽培されたブランドレモンで、「皮まで食べられるレモン」としても知られています。

今回販売するドリンクのシロップには、「せとだエコレモン」の果皮だけでなく同じ柑橘類である「甘夏」と「不知火(しらぬい)」も少量使用。

すっきりとした味わいと、つぶつぶとした食感を楽しめる夏にぴったりな味わいのドリンクです☆

はちみつレモン ジンジャーエール<瀬戸内産レモン果汁0.3%>

サイズ・価格:Sサイズ 290円(税込)、Mサイズ 360円(税込)、Lサイズ 430円(税込)

瀬戸内産のレモン果汁、ミンチ、ダイス(果皮)とはちみつを使用したシロップに、ジンジャーエールを合わせた炭酸ドリンクです。

シロップには、ミンチやダイスにした「せとだエコレモン」の果皮を中心に、九州産の「甘夏」と「不知火」のミンチも少量使用しており、つぶつぶとした果皮の食感が楽しめます。

爽やかな柑橘の酸味がはちみつのほど良い甘みを引き立てる、やさしい味わいのドリンク。

すっきりと飲みやすく、バーガーとの相性も抜群で、お得なセットメニューのドリンクとしてもおすすめです。

※はちみつレモンシロップに配合しているレモン原料のうち、せとだエコレモン®は73%です。

まるごと!レモンのジンジャーエールwithはちみつレモンソース<瀬戸内産レモン果汁0.3%>

価格:560円(税込)

生のレモンを“丸ごと1個”使用した「まるごと!レモンのジンジャーエール」は、2020年に販売を開始した人気シリーズです。

今回は「はちみつレモン ジンジャーエール」で使用しているシロップをジンジャーエールで割り、くし切りの生のレモンを丸ごと1個分入れ、レモンを存分に楽しむことができるドリンクに仕上げています。

生のレモンをつぶしながら、好みの酸味に調整して楽しめるドリンクです。

※はちみつレモンシロップに配合しているレモン原料のうち、せとだエコレモンは73%です

※ソースに瀬戸内レモンを使用しています。トッピングのレモンは瀬戸内産ではありません

「せとだエコレモン」のつぶつぶ果皮や、すっきりとした味わいを満喫できる夏のドリンク。

モスバーガーの「はちみつレモン ジンジャーエール」「まるごと!レモンのジンジャーエールwithはちみつレモンソース」は、2024年5月22日(水)より発売です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 広島県産「せとだエコレモン」を使ったつぶつぶ食感のドリンク!モスバーガー「まるごと!レモンのジンジャーエールwithはちみつレモンソース」 appeared first on Dtimes.