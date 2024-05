日本発祥のハンバーガーチェーン「モスバーガー」の人気メニュー「テリヤキバーガー」の新顔が50年以上の時を経て誕生!

国産素材にこだわった専用の“照りやきソース”を使用した「新とびきり 謹製 とろったま照りやき 〜北海道チーズ〜」が期間限定で販売されます☆

モスバーガー「新とびきり 謹製 とろったま照りやき 〜北海道チーズ〜」

価格:690円(税込)

販売期間:2024年5月22日(水)〜7月中旬

販売店舗:全国のモスバーガー店舗 ※一部店舗除く

日本文化や日本食を楽しむ心を『和ごころ』と名付け、2024年度のキャッチフレーズとして「和ごころエンジョイ」を掲げている「モスバーガー」

2024年3月より、モスならではの『和ごころ』を込めたメニューとして、国産牛100%使用のパティを使った“新とびきり”シリーズの販売がスタートしています。

そんな“新とびきり”シリーズから「新とびきり 謹製 とろったま照りやき 〜北海道チーズ〜」が期間限定で登場!

レタスの上に、国産牛100%使用のパティ、北海道チーズ、専用の照りやきソースをのせ、最後に半熟風たまごを合わせた「テリヤキバーガー」です。

ポイントは、豆みそと米みその2種類の味噌をベースに、ニンニクやカツオの風味を効かせた”照りやきソース”。

熊本製造の赤酒や高知県産の生姜ペースト、青森県産のりんご果汁など、厳選国産素材をバランスよく配合することで、風味豊かな味わいに仕上げられています。

また、“新とびきり”シリーズで使用しているチーズは、濃厚な味わいの北海道産ゴーダチーズに、北海道産のチェダーチーズ、さらにパルメザンチーズを組み合わせた、パティに負けない風味とコクの強い味わいが特長。

北海道チーズのコク、まろやかな半熟風たまご、国産牛100%使用のパティ、それぞれの旨みを照りやきソースが見事にまとめ上げており、食が進む贅沢な一品です☆

しっかりとした肉感が味わえる国産牛100%使用のパティと専用の照りやきソースを使用した、プレミアムに生まれ変わった“とびきり”な「テリヤキバーガー」

1973年の誕生から50年以上の時を経て、テリヤキバーガーの新顔となるメニュー開発するにあたり、心を込めて丁寧にソースを仕上げたことから、“謹製”という言葉が使用されています。

モスバーガーにて2024年5月22日より期間限定で販売される「新とびきり 謹製 とろったま照りやき 〜北海道チーズ〜」の紹介でした☆

