ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年5月10日から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ドラえもん ぬいぐるみ ポケットごそごそVer.」を紹介します!

セガプライズ「ドラえもん ぬいぐるみ ポケットごそごそVer.」

投入時期:2024年5月10日より順次

サイズ:全長約10×7×15cm

種類:全4種(スモールライト、カムカムキャット、アンキパン、くうき砲)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガが展開する『ドラえもん』プライズに「ドラえもん ぬいぐるみ ポケットごそごそVer.」が登場。

四次元ポケットの中からひみつ道具を探している「ドラえもん」がデザインされています。

ぺろりと舌を出したり目を回したりと、様々な表情・ポーズをした「ドラえもん」のぬいぐるみです☆

個性豊かな「ドラえもん」のストーリー性あるぬいぐるみは全部で4種類。

単体ではもちろん、全種類コンプリートして飾ってもかわいいプライズです。

四次元ポケットからひみつ道具を出す「ドラえもん」をデザインしたユニークなぬいぐるみ!

「ドラえもん ぬいぐるみ ポケットごそごそVer.」は、2024年5月10日から、全国のゲームセンターなどにて順次投入予定です。

