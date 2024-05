【ルック】グッチがサバト・デ・サルノによる2025年クルーズ コレクションをロンドンで発表

グッチは5月14日 午前5時(日本時間)にクリエイティブ・ディレクター サバト・デ・サルノによる2025年クルーズ コレクションをロンドンの テート・モダンで発表しました。Courtesy of Gucciグッチ 2025年クルーズ コレクションのファッションショーは、クリエイティブ・ディレクター、サバト・デ・サルノの心の目を通して表現されます。場所や人々、アイデアに関する彼自身の記憶や回想が織り込まれたその新しい物語には、グッチの伝統とこの街との長きにわたる意義深いつながりと、彼自身の個人的な体験が映し出されています。

「クリエイティブの方向性を探るということは、すでに存在している空間に自分の身を置き、建物を再構築することを目的に部屋から部屋へと自分自身の視点で表現していくことです。クルーズ コレクションのショーの開催地としてロンドンを選んだのは、それが正しい選択だとわかっていたからです。私はこの街から多くのものを得ました。この街は私を受け入れ、私の声に耳を傾けてくれました。それはグッチにとっても同様で、ブランド創設者はこの街での経験からインスピレーションを得たのです。グッチがこの地に立ち戻ることは、その独自のエッセンスに浸りたいという願望、つまり相反するものを組み合わせ、融合し、共存させる方法を見出す無限の能力という創造的な原動力に惹き寄せられているからです。今日、私たちはそのスピリットをたたえるためにここにいます。テート・モダンは、この街のエッセンスをパーフェクトに体現している場所です。その偉大なタービンホールはすべての人を迎え入れ、集め、そしてタンクはアイデアの発電機なのです」

Courtesy of Gucci― サバト・デ・サルノCourtesy of Gucciファッションショーの舞台となるテート・モダンは、さまざまな人々と文化をつなぐ公共空間であり、相対するものや人々の思いもよらない出会いを生み出す多様性と独自性を備えた交流の場です。100年以上前にブランド創設者グッチオ・グッチのクリエイティブな意欲をかき立てたザ・サヴォイ ホテルと同様に。テート・モダンはアートのためのフレームとしてリノベーションされ、建物そのものが現代性を象徴してします。Courtesy of GucciCourtesy of Gucciそしてこの度のグッチのファッションショーでは建物の内部に外のものが取り入れられました。コンクリート打ちっぱなしのタンクは、みずみずしいグリーンが詩的な風景を描き出します。ここでもまた対立するものが受け入れられ、人間と自然、センチメンタルとミニマルが、ロンドンの、そして人生における二面性を示しているかのようです。コレクションでもまた対照的な要素が象徴的に取り入れられています。Courtesy of GucciCourtesy of GucciCourtesy of GucciCourtesy of Gucci