ARTMS、1stフルアルバム「Dall」個人コンセプトフォトを公開…圧倒的なビジュアル

ARTMSが圧倒的なビジュアルを見せつけた。



本日(16日)、公式SNSを通じて初の完全体アルバム「Dall」の個人コンセプトフォトが公開された。



ヒジンを皮切りに、ハスル、キムリップ、ジンソル、チェリはブラックとレッドをポイントにした衣装を披露。強烈な魅力と個性を特別なビジュアルで表現し、アルバムに対する好奇心を刺激した。



1stフルアルバム「Dall」は今月31日午後1時に発売される。「Devine All Love & Live」の略語はもちろん、ARTMSと“月”の特別な物語、そして、今月の少女(LOONA)の時に発売した「Love & Live」を連想させるタイトルで視線を集める中、特に「Devine」はアルバムで明らかになる秘密の単語と伝えられ、関心を高めている。



タイトル曲「Virtual Angel」とプレミアシングルで先行公開された「Flower Rhythm」「Candy Crush」「Air」「Birth」の他にも、「url」「Sparkle」「The Hichhiker's Guide to the Galaxy」「Unf/Air」「遭難」「Butterfly Effect」など、計11曲の多彩なトラックが収録される。