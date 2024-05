YOSHIKI、記者会見の生中継決定！『YOSHIKI CHANNEL』300回記念生放送も配信

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■復帰後、初の公の場でYOSHIKIは何を語るのか

YOSHIKIが5月17日15時より、都内某所で記者会見を行うことを発表。この会見の模様を、ニコニコチャンネル(日本)およびYouTube Channelメンバーシップ(日本含む全世界)で配信される『YOSHIKI CHANNEL』にて、PART1として生中継することが決定した。

さらに、同日20時からはPART2として、番組放送300回を記念したスペシャル番組が生放送される。

今回の『YOSHIKI CHANNEL』300回記念~総集編スペシャル~では、2015年から開始した番組の年表とともに、過去のVTRでYOSHIKIのこれまでを振り返る。さらに、放送300回を記念して、番組で今後実施してみたいチャレンジ企画をYOSHIKIに提案する、プレゼン大会を開催。原口あきまさ、NoGoD 団長、みなみかわ、あみか(TikTokフォロワー120万人)、チャンス大城など個性的なプレゼンターたちがYOSHIKI CHANNELに乱入する。視聴者のアンケート結果によっては、特大企画が動き出すかもしれない。

2024年のYOSHIKIは、1月に米チャイニーズ・シアターにて自身の手形・足形刻印完成披露式典から始まり、2月はミラノファッションウィーク2024/25秋冬にて自身の手がけるハイファッションブランド「MAISON YOSHIKI PARIS」をデビューさせた。3月には、アジア人として初となるInternational Achievement in Music(音楽における国際的業績賞)の受賞を記念して、米国エンタメ業界No.1ブランドVariety誌の表紙を飾り、特集記事も掲載。そして先月は、大谷翔平選手と山本由伸選手の本拠地であるドジャー・スタジアムにて、米国国歌を生演奏するという大役を果たすなど、世界中から注目を集めている。

なお、2023年は米ハリウッドで製作した、自身初の監督作品 映画「YOSHIKI : UNDER THE SKY」が公開され、「YOSHIKI CLASSICAL 10TH ANNIVERSARY - World Tour with Orchestra 2023 ‘REQUIEM’」にて、英米の歴史的3会場(米ドルビーシアター/米カーネギーホール/英ロイヤルアルバートホール)でクラシカルコンサートを成功させるなど、世界を股にかけた活躍が続いている。さらに、ワインやシャンパンのプロデュースでは、アメリカ、フランス、ドイツへと各国に足を運び高品質を追求。また、被災者支援のための慈善活動にも積極的に取り組んでいる。

4月下旬から病院に入院し、療養していたYOSHIKI。復帰後、初の公の場で何を語るのかに注目だ。

