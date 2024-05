クリスピー・クリーム・ドーナツから、人気のチーズスイーツをドーナツで表現した「Cheerful Cheese!」ドーナツが登場!

「レモン レアチーズケーキ」「ティラミス」「チーズタルト」のおいしさを表現した、“チーズフル”な味わいのドーナツ3種を紹介していきます。

クリスピー・クリーム・ドーナツ「Cheerful Cheese!」

発売日:2024年5月29日(水)〜

販売店舗:クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗 ※催事及びKKD店舗以外の一部小売店を除く

クリスピー・クリーム・ドーナツのサマーシーズンは、年間を通して人気の高いチーズスイーツに注目し、「クリームチーズ」「マスカルポーネチーズ」「ゴーダチーズ」を使った人気のスイーツ3種をドーナツで提供しています。

2024年は「Cheerful Cheese!」と題して、「レモン レアチーズケーキ」「ティラミス」「チーズタルト」のおいしさを表現したドーナツ3品が登場!

チーズの持つ程よい酸味やコクを活かしたチーズスイーツを、ドーナツで気軽に楽しめます。

レモン レアチーズケーキ

価格:テイクアウト 334円(税込)、イートイン 341円(税込)

爽やかな「クリームチーズ」と甘酸っぱいレモンを組み合わせた、初夏にぴったりのドーナツです。

チーズ風味のコーティングとレモンナパージュを重ねた生地の中には、「クリームチーズ」入りのなめらかなクリーム入り。

チーズ風味のラインとピスタチオのトッピングで、見た目にアクセントと彩りを添えています。

ティラミス クリーム

価格:テイクアウト 334円(税込)、イートイン 341円(税込)

ふわふわの生地の中に「マスカルポーネチーズ」入りのクリームを詰め、コクのあるチーズ風味で包んだ「ティラミス クリーム」

エスプレッソ風味のコーヒーソースでラインを描き、オリジナルブレンドのココアパウダーをふりかけることで、ティラミスらしい味わいに仕上げています。

チーズ タルト

価格:テイクアウト 334円(税込)、イートイン 341円(税込)

「チーズ タルト」は、その名の通り“チーズタルト”をイメージしたドーナツです。

まんなかにゴーダチーズ入りクリームを詰めたリングに、ぐるりと香ばしいクッキークランチをちりばめています。

3本のアクセントラインも味わい深い、まるでチーズタルトのようなリッチな仕上がりになっています☆

チアフルチーズ ダズン ハーフ(6個)

価格:テイクアウト 1,576円(税込)、イートイン 1,606円(税込)

人気のチーズを使ったスイーツ3種類のおいしさをドーナツで楽しめる、チーズスペシャルな6個ボックスです。

人気のオリジナル・グレーズドとサマー チョコ スプリンクルも仲間入り。

友だちや家族と一緒にボックスを開けて、みんなで楽しめます。

チアフルチーズ ボックス(3個)

価格:テイクアウト 972円(税込)、イートイン 990円(税込)

チーズ タルト、レモン レアチーズケーキ、ティラミス クリーム、3つのドーナツを詰め合わせたボックスです。

個性たっぷりのチーズスイーツのおいしさを、3種類のドーナツで楽しめます。

シェアしても、自分へのご褒美としてもおすすめです。

チーズのおいしさを存分に楽しめる、3種の“チーズフル”なドーナツ。

クリスピー・クリーム・ドーナツの「Cheerful Cheese!」は、2024年5月29日(水)より全店舗にて発売です☆

※店舗により価格が異なる場合があります

※店舗により取扱商品が異なる場合があります

※なくなり次第終了となります

※販売方法は予告なく変更となる場合があります

