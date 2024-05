人気サバイバルゲームの実写化ドラマ「THE LAST OF US」シーズン2より、ジョエル(ペドロ・パスカル)とエリー(ベラ・ラムジー)の姿を収めたファーストルックが公開された。

本作「THE LAST OF US」は、寄生菌の感染爆発によって文明が崩壊した世界で、生存者のひとり・ジョエルと、寄生菌の抗体を持つ少女・エリーの危険な旅路を描く物語。爆発的ヒットを記録したシーズン1は、2023年1月12日(現地時間)にシリーズ最高視聴率で幕を閉じた。シーズン2以降は、ゲーム版第2作『The Last Of Us Part II』に基づく物語を複数シーズンにわたって描くとみられる。

米ワーナー・ブラザース・ディスカバリーのアップフロント・プレゼンテーションでは、現在バンクーバーで撮影中のシーズン2より、2種類の画像がお披露目された。

1枚目の画像は、少し髪が伸びたジョエルの姿を捉えたもの。ストリングライトが装飾された背景から、ゲーム第2作の重要なシーンとの類似性がうかがえる。2枚目の画像では、エリーが冬のコートを着てニット帽をかぶり、ショットガンを構えている。

Pedro Pascal and in Season 2, now in production.



Coming to and in 2025. - Max (@StreamOnMax)

シーズン2にはパスカル&ラムジーのほか、ジョエルの弟・トミー役のガブリエル・ルナ、トミーの妻・マリア役のルティナ・ウェスリーが続投。新キャストとして『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』(2019)ケイトリン・デヴァーがアビー役で加わるほか、『トップガン マーヴェリック』(2022)ダニー・ラミレス、『トランスフォーマー/最後の騎士王』イザベラ・メルセード、「BEEF/ビーフ」(2023-)ヤング・マジノ、「マーベル ランナウェイズ」(2017-2019)アリエラ・ベアラー、『アンチャーテッド』(2022)タティ・ガブリエルらが参戦する。また『ホーム・アローン』シリーズや「シッツ・クリーク」(2015-2020)などの名優キャサリン・オハラがゲスト出演する。

製作総指揮・ショーランナーは引き続き、「チェルノブイリ」(2019)クレイグ・メイジン、ゲーム版を手がけたニール・ドラックマンが担当する。

「THE LAST OF US」シーズン2は、2025年に米HBOおよびMaxで放送・配信予定。

