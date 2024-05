バンダイが展開するガシャポンより、サンリオキャラクターズデザインのなつかしアイテムのミニチュアチャームが登場!

「ハローキティ」の電卓やバニティ、「けろけろけろっぴ」のコップなど、発売当時の思い出をバッグやポーチにつけて楽しむことができます☆

バンダイ ガシャポン「サンリオキャラクターズ レトロミニチュアチャーム」

価格:1回300円(税込)

発売日:2024年5月第2週

サイズ:全高約1.5〜4cm

種類:全5種

販売店舗:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、 量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズ

ラインアップは、「タキシードサム 時計」「ハローキティ バニティ」「ハローキティ 電卓」「けろけろけろっぴ コップ」「リトルツインスターズ 財布」の全5種類。

バッグやポーチにつけると、いつでも発売当時の思い出と一緒にお出かけを楽しめます。

タキシードサム 時計

「タキシードサム」をモチーフにした時計。

蝶ネクタイの透明感や裏面の電池蓋部分も当時のデザインが再現されています。

頭の上にちょこんと乗る帽子がかわいいデザインです☆

ハローキティ バニティ

「ハローキティ」のバニティポーチをミニチュアサイズで再現!

お花をつけた「ハローキティ」がポイントです。

キルティングの質感も表現されています。

ハローキティ 電卓

「ハローキティ」の電卓のチャーム。

電卓のボタン部分まで立体になっています。

こちらを覗いているような「ハローキティ」がかわいいデザインです☆

けろけろけろっぴ コップ

「けろけろけろっぴ」のコップ。

ブルー、ピンク、イエローのコップが3個連なっているチャームです。

3種類の表情の「けろけろけろっぴ」がプリントされています。

リトルツインスターズ 財布

「リトルツインスターズ」の財布のキーホルダー。

表面の独特の質感や印刷も再現されています。

「キキ」と「ララ」が星を集めているデザインです☆

サンリオのキャラクターの懐かしいアイテムがミニチャームになって登場。

サンリオのキャラクターの懐かしいアイテムがミニチャームになって登場。

※記載されている情報は2024年5月16日のものです

※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。

©BANDAI

