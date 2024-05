サンドイッチチェーン「サブウェイ」にて販売される人気の期間限定メニュー「タコスサンド」が2024年も登場!

定番人気の「メキシカンミートタコス」はもちろん、新メニューとして「濃厚チーズタコス」と「ざく切りサルサタコス」が仲間入り。

おすすめトッピング、カスタマイズ案とあわせて紹介していきます!

サブウェイ「タコスサンド 2024」

販売期間:2024年5月22日(水) 〜7月16日(火) ※なくなり次第終了

販売店舗:サブウェイ全店 ※レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く

サブウェイの期間限定メニューとして人気を博している「タコスサンド」

3年連続売上No.1の期間限定サンド「メキシカンミートタコス」を含む、サブウェイの人気シリーズが2024年も登場します!

新たに仲間入りするのは、濃厚なチーズの味わいが楽しめる「濃厚チーズタコス」と、本格サルサを使った新フレーバーサンド「ざく切りサルサタコス」です☆

メキシカンミートタコス

価格:550円(税込)

ガツンとおいしいタコスミートをそのまま感じられる王道タコスサンド。

チーズミックスとチポトレソースで、よりメキシカンな味わいに仕上げられています。

アクセント野菜にホットペッパーを追加するとよりスパイシーな味わいが楽しめます。

濃厚チーズタコス

価格:590円(税込)

チーズミックスに加え、さらに濃厚なチェダーチーズソースも加えた「濃厚チーズタコス」

スパイス効いた粗挽きミートに、コク深いチーズが絡み合う新メニューです。

ベーコントッピングでカスタマイズするとスモーキー感がアップ!

ざく切りサルサタコス

価格:590円(税込)

粗めにカットした野菜にハラペーニョを加えたサルサソースが引き立つ「ざく切りサルサタコス」

トマトの酸味や爽やかな食感といっしょに、本格的な辛さも楽しめる、たまらない逸品です!

アボカドをトッピングすると、より本格的なタコス味が楽しめます。

「タコス祭り」キャンペーン

開催期間:2024年5月22日(水)〜6月2日(日)

期間限定のキャンペーンとして「メキシカンミートタコス」「濃厚チーズタコス」「ざく切りサルサタコス」のポテトドリンクセットが130円お得に楽しめる「タコス祭」を開催。

夏に向けて、気分が上がるスパイシーな3つのタコスサンドがお得な価格で味わうことができます。

定番の「メキシカンミートタコス」に加え、 新しく「ざく切りサルサタコス」と「濃厚チーズタコス」が仲間入り。

サブウェイにて2024年5月22日より期間限定で販売される「タコスサンド」3種の紹介でした☆

