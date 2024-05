マクドナルドが手掛ける、おいしく品質のよいカフェメニューを提供するカフェブランド「McCafé(マックカフェ)」では、2023年から”本気カフェ宣言”として「プレミアムローストコーヒー」のリニューアルや、フラッペ・スムージー・マカロンの販売などを行ってきました。

そんな”本気カフェ宣言”の2024年第2弾企画として、「プレミアムローストアイスコーヒー」を4年ぶりにリニューアル!

また「プレミアムローストアイスコーヒー」のリニューアルにともない、松田龍平さんがおいしさを伝える新CMも放映されます。

マクドナルド「プレミアムローストアイスコーヒー」リニューアル

サイズ・価格:S 120円〜、M 180円〜、L 250円〜(税込)

全店リニューアル完了日:2024年5月22日(水)

販売時間:開店〜閉店まで

マクドナルドでは、豆の品質にこだわった本格派コーヒーを気軽に楽しめるメニューとして2008年に“プレミアムローストコーヒー”の販売を開始しました。

リラックスしたいときやリフレッシュしたいとき、また食事と一緒に、どんなシーンでも季節を問わず気軽に楽しめる大人気の主力商品です。

そして今回、”本気カフェ宣言”の2024年第2弾企画として「プレミアムローストアイスコーヒー」を4年ぶりに全面リニューアル!

「プレミアムローストアイスコーヒー」のこだわりとして、以前より1滴ずつ丁寧に淹れる“じっくりドリップ”を採用しており、コーヒー豆本来の味わいを引き出し、また“急冷”により一気に冷やすことで、“ごくごく”と飲める味わいに仕上げられていました。

今回のリニューアルでは、これらのこだわりに加えてアイスコーヒー専用豆の焙煎度合いの見直しを実施。

それぞれの豆を煎り分けることで、味わいのバランスも向上させています。

さらに“蒸らし”の工程を追加することで、ガスを放出させて豆本来の成分を抽出し、後味のすっきりさが増しキレのあるおいしさを実現。

新しくなったアイスコーヒーは、深いコクがありつつも、後味がすっきりとした、キレのあるおいしさに仕上げられています。

深いコクとキレは、コーヒーだけで飲んでも満足感を感じることができ、バーガーとの相性も抜群です!

新TVCM『プレミアムローストアイスコーヒー「あーーーいすコーヒー」篇』

放映開始日:2024年5月21日(火)

放送地域:全国(一部地域を除く)

「プレミアムローストアイスコーヒー」のリニューアルに伴い、2024年5月21日(火)より松田龍平さんが出演するTVCMを放映。

松田龍平さんが夏に誰もが経験した懐かしい光景とともに、新しくなった「プレミアムローストアイスコーヒー」のおいしさを伝えています。

氷がグラスの中で溶ける「カラン」という涼しげな音とともに、扇風機に向かう松田龍平さん。

誰もが経験したことのあるような、扇風機に向かって「あーーー」と声を出しながら、深いコクがありつつも、後味がすっきりとした、キレのあるおいしさになった、新しいマクドナルドのプレミアムローストアイスコーヒーを味わいながら、“お先に夏、いただきます。”と、夏を満喫するのでした。

すっきり後味でキレのあるおいしさになった「プレミアムローストアイスコーヒー」

リニューアルされた「プレミアムローストアイスコーヒー」は、2024年5月22日(水)よりマクドナルド全店舗で提供開始です☆

ごろっと果肉感あふれる味わい!マクドナルド「もものスムージー」「もものヨーグルトフラッペ」 ごろっと果肉感あふれる味わい!マクドナルド「もものスムージー」「もものヨーグルトフラッペ」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post すっきりした後味とキレのあるおいしさ!マクドナルド「プレミアムローストアイスコーヒー」リニューアル appeared first on Dtimes.