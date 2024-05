【「メキシカン・アボカドワッパー」全3種】5月17日 発売(期間限定)価格:840円~

ビーケージャパンは、新メニュー「メキシカン・アボカドワッパー」全3種を、5月17日より期間限定で販売する。価格は840円よりの展開。

今回展開されるのは、2023年に登場した「メキシカン・アボカドワッパー」の復刻版。「メキシカン アボカドワッパー」(単品840円、セット1,140円)、「チーズメキシカン アボカドワッパー」(単品940円、セット1,240円)、「ダブルメキシカン アボカドワッパー」(単品1,190円、セット1,490円)の全3種がラインナップ。

前回よりも進化しており、クランキーな食感のコーンフレークに、クローブ、コリアンダーを新たに加えた11種のスパイスによる本格ピリ辛な新メキシカンフレークが特徴となっている。

なお、「バーガーキング東京競馬店」、「バーガーキング京都競馬店」では販売されない。

メキシカン アボカドワッパー

チーズメキシカン アボカドワッパー

ダブルメキシカン アボカドワッパー

