【PS Plus 海外向け5月配信ゲームカタログ】5月21日 配信予定

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けのコンテンツ「ゲームカタログ」において5月の海外向け追加タイトルを公開した。

5月はロックスター・ゲームスのアクションアドベンチャー「レッド・デッド・リデンプション2」をはじめ、スパイとなって攻略するマルチプレイゲーム「Deceive Inc.」、人々の生活を作り上げるシミュレーション「The Sims 4」などがラインナップされる。

なお、こちらは海外向けに配信されるタイトルとなっており、日本向けのタイトルラインナップは異なる場合がある。

「レッド・デッド・リデンプション2」

「Deceive Inc.」

「The Sims 4 City Living」

「Crime Boss: Rockay City」

「The Settlers: New Allies」

「Stranded: Alien Dawn」

「Cat Quest」

「Cat Quest II」

「レゴ ムービー2 ザ・ゲーム」

「ウォッチドッグス」

「2Xtreme」(PlayStation Premium)

「G-Police」(PlayStation Premium)

「Worms Pinball」(PlayStation Premium)

The PlayStation Plus Game Catalog for May includes:



??? Red Dead Redemption 2

??? Deceive Inc.

?? Cat Quest I & II

?? Watch Dogs



…and more. The full lineup: https://t.co/e20fGGs5GO pic.twitter.com/C3dv7fQFtR - PlayStation (@PlayStation) May 15, 2024

