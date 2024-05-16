SUPER EIGHTが、7月31日に14枚目のアルバム『SUPER EIGHT』を発売することを発表した。これは改名後初のリリース、かつグループとしてはデビュー20周年を記念する作品だ。

今作では、「SUPER EIGHT=SUPER HERO」をテーマに制作がすすめられ、物語を紡ぐように構成されたSUPER EIGHTらしいバラエティに富んだ楽曲群が収録される。楽曲の詳細は後日発表。

初回限定【SUPER】盤には、“SUPER EIGHT”改名にいたるまでの打ち合わせ風景や改名会見の裏側に迫った「SUPER EIGHT 爆誕ものがたり」を収録。さらに、20周年特別企画としてファンからも期待の声が多い人気のユニットに分かれ、それぞれのチームがお互いにお互いをプロデュースしたバラエティ企画も、【SUPER】盤、【HERO】盤にそれぞれ収録される。

20周年の感謝を込めて、通販限定【EIGHT】盤の発売も決定。A4サイズのSUPER BOXに封入された本製品には、60ページにも渡るハードカバー写真集「SUPER∞」やオリジナルグッズが同梱される予定だ。

あわせて、8月から始まるアリーナツアー＜超アリーナツアー2024 SUPER EIGHT＞のツアースケジュールも発表された。詳細はオフィシャルサイトにて。

『SUPER EIGHT』

発売日 ： 2024年7月31日（水）
予約・詳細：https://SUPEREIGHT.lnk.to/SUPER_EIGHT

・初回限定「SUPER」盤
CD+ Blu-ray /DVD 税込価格 ￥4,800 / LCCA-6136〜6137 (Blu-ray) / LCCA-6138〜6139 (DVD)

・初回限定「HERO」盤
CD+ Blu-ray /DVD 税込価格 ￥4,600 / LCCA-6140〜6141 (Blu-ray) / LCCA-6142〜6143 (DVD)

・通常盤：CD
税込価格￥3,300 / LCCA-6144

・通販限定「EIGHT」盤
CD+GOODS 税込価格 ￥8,800 / LCNC-0074

収録内容
【初回限定「SUPER」盤】
仕様形態：透明スリーブ・デジパック仕様、トールケース、網代フォトブック48P、ポスター型歌詞カード

▼CD収録曲
詳細後日発表

▼Blu-ray / DVD収録内容
・「SUPER EIGHT爆誕ものがたり」
・「メンバーpresents.20周年特別企画映像A」
〜詳細後日発表〜

【初回限定「HERO」盤】
仕様形態：ワンピースBOX・デジパック仕様、歌詞フォトブック48P

▼CD収録曲
詳細後日発表

▼Blu-ray / DVD収録内容
・「メンバーpresents. 20周年特別企画映像B」
…And more
詳細後日発表

【通常盤】
仕様形態：ジュエルケース、歌詞ブックレット24P

▼CD収録曲
詳細後日発表

【通販限定「EIGHT」盤】(通販盤の予約受付は6月からになります。)
仕様形態：SUPER BOX仕様、A4サイズ、デジパック、ポスター型歌詞カード、ハードカバー写真集「SUPER∞」（60P）、SUPER EIGHTオリジナルグッズ同梱

▼CD収録曲
詳細後日発表