『X Games Chiba 2024』が9月20日(金)から3日間にわたり、幕張メッセで開催される。

『X Games』は、世界最高峰のアクションスポーツの国際競技会。世界的に活躍するスケートボーダーやBMXライダーが一堂に会し、その頂点を決める。日本では2022年、2023年にZOZOマリンスタジアムで開催され、大きな注目を集めた。

ROLLOUT: The Best of X Games Chiba 2022

X Games Chiba 2023 ハイライト

今年は会場を同じく千葉県の幕張メッセに変更。これにより、天候に左右されることなく、競技が行われることとなる。

会場ではスケートボード、BMX、フリースタイルモトクロスなど、アクションスポーツの妙技を間近で体感できるが、『X Games』の魅力はそこだけにはとどまらない。音楽、アート、ファッションなどのカルチャーと連動し、さまざまな企画を用意。フードエリアやグッズショップも充実しており、音楽フェスのようなエンターテインメントイベントとしても楽しめる。

競技だけでなく、さまざまなイベントも楽しめる

観戦チケットや出場選手などの情報については、追って発表される予定。続報を待ちたい。