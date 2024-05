【Hi-Fi RUSH アップデート9】5月15日23時 配信

Tango Gameworksは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)用アクションゲーム「Hi-Fi RUSH」のアップデート9を5月15日23時に配信した。5月7日に発表された同スタジオの閉鎖に伴い、本パッチが最終アップデートとなる。

今回のアップデートでは、カメラの追従やリザルト画面、攻撃時の不具合などを修正。また現地通貨に合わせたゲーム内アイテムの価格改定が行われているという。

「Hi-Fi RUSH」は2023年に発売したアクションゲーム。リズムに乗って戦う、ロックスター気取りの主人公「チャイ」を操作し、立ちはだかるボスを倒していく。リズムに合わせて攻撃することでチャイが強化され、激しいビートの攻撃が可能となる。

(C) 2023 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. Developed in association with Tango Gameworks. HI-FI RUSH, Tango, Tango Gameworks, Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.