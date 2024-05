ギャップがすごい…SEVENTEENジョンハン×ウォヌ、カリスマオーラ放ちまくりの幻想的な2SHOT【PHOTO】

SEVENTEENのメンバー、ジョンハンとウォヌの2SHOTが話題だ。

【写真】ジョンハンの“あざとい表情”

ファッションマガジン『Allure Korea』は最近、ジョンハンとウォヌとともにした6月号の表紙と最新カットの一部を公開した。

公開された写真のジョンハンとウォヌは、力強い目つきとカリスマオーラを発散している。普段可愛らしいジョンハンのギャップと、普段からクールで今回のコンセプトもぴったりのウォヌ。ますます視線を離せなくさせる。

(写真=『Allure Korea』)ウォヌ(左)、ジョンハン

2人の組み合わせが作り出す幻想的なビジュアルのケミストリーが、写真にもそのままあらわれている。

特に、「チームワークが良い」と有名なSEVENTEENらしく、ジョンハンとウォヌは和気あいあいとした雰囲気のなかで撮影を行ったという。

(写真=『Allure Korea』)ウォヌ(左)、ジョンハン

なおジョンハンとウォヌが所属するSEVENTEENは4月29日、ベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』を発表。5月12日の『人気歌謡』(SBS)出演を最後に、『17 IS RIGHT HERE』の公式活動を終え、日本スタジアムツアーに入る。

5月18・19日に大阪・ヤンマースタジアム長居、25・26日に神奈川日産スタジアムで『SEVENTEEN TOUR FOLLOW AGAIN』を開催し、日本のファンと会う。

◇ジョンハン プロフィール

1995年10月4日生まれ。本名ユン・ジョンハン。SEVENTEEN内ではボーカルチームに所属し、サブボーカルを担当している。高校時代に地下鉄の駅でスカウトされ、現在所属するPLEDISエンターテインメントの練習生に。もともと芸能界を目指していたわけではなく、過去にテレビ番組を通じて「学生時代はバリスタや幼稚園教諭を夢見る平凡な学生だった」と語っている。中性的なルックスとは裏腹に、いたずら好きな一面も。

◇ウォヌ プロフィール

1996年7月17日生まれ。本名チョン・ウォヌ。中学生のときにギターを習うために通っていた音楽スクールでPLEDISエンターテインメントの公開オーディションが開催され、見事合格。2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビューし、グループ内ではヒップホップチームに所属している。低音ボイスの淡々としたラップ、切れ長の目によってクールな印象を与えるが、実際は温厚で優しい人柄の持ち主。何気ない日常で魅せるのんびりとしたマイペースな様子もファンの心を掴んでいる。