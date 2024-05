【「よくばりフェス」早期終了】5月15日 発表

サーティワン アイスクリームは、キャンペーン「よくばりフェス」の早期終了を5月15日に発表した。

本キャンペーンは好きなポップスクープのアイスクリームを3コ選べるトリプルポップ570円にプラス100円(1コにつき)でアイスクリームが最大10コまで増やせるなどのキャンペーンを5月9日より実施。

今回の早期終了に関して、予想を大幅に上回る販売となり、カップ等の品切れが発生。今後のカップ等の安定供給が見込めず継続することが困難となったため中止となった。

