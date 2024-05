2024年5月14日に配信開始されたiOS 17.5にアップデートしたiPhoneユーザーが、「過去に削除したはずの写真がなぜか復元されている」と報告しています。同問題に遭遇したユーザーの中には、削除したはずのNSFW画像が復活してしまったと報告している人もいます。Troubling iOS 17.5 Bug Reportedly Resurfacing Old Deleted Photos - MacRumors

After upgrading to iOS 17.5 on my Xr, voicemails that I had already listened to or deleted reappeared. Before the update, I had only one unheard voicemail, but now I have 26. pic.twitter.com/eqx1buJIx0— Stacey (@ssmithdev) May 15, 2024

2024年5月15日、Reddit上で「iOSをアップデートすると2021年に削除した写真がいくつか戻ってきた」と報告されました。この問題に遭遇したユーザーによると、「2021年に新型コロナウイルスの関係でパートーナーと別居していた時に作成したNSFW画像」がiCloudに最近アップロードされた画像としてマークされていたことで、削除したはずの写真が復元されていることに気づいたそうです。投稿者が「他にも同じ問題に遭遇している人はいますか?」と問いかけたところ、複数のユーザーが削除したはずの写真が一部復元されていることを確認しています。なお、iOS 17.5のベータテスターからも同様の苦情が報告されていました。iOSには削除した写真を復元するオプションが存在しますが、この方法で復元できる写真は削除後30日までです。しかし、iOS 17.5で写真が復元されていると報告しているユーザーは、何年も前に削除したはずの写真が復元されていると報告しています。中には約300枚もの写真が復元されたと報告しているユーザーもいます。また、写真が復元されたと報告しているユーザーの中には、iCloud写真を利用したこともないし、iPhoneをいずれかのデバイスと同期したこともないと主張している人もいます。そのため、海外メディアのThe VergeはiCloudのバグで写真が復元されたのではなく、デバイス上のストレージから削除したはずの写真が復元された可能性を指摘。写真関連ではないものの、iOS 17.5にアップグレードしたところ、すでに聞いたり削除したりしたはずの通話履歴が通知で表示されるようになってしまったと報告しているユーザーもいます。そのため、The Vergeは「iOS 17.5で復元されるデータは写真に限らない可能性がある」と指摘しました。記事作成時点ではこの問題が「Appleが削除したはずの古いデータを密かに保持していること」を示唆しているのか、それともiOS 17.5がデータ処理に関するバグを抱えているだけなのかは不明です。なお、「誰も削除したはずのヌード写真が戻ってくることを望んでいないことは確か」とThe Vergeは指摘しています。