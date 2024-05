10-FEETが『3x3.EXE PREMIER 応援ソング』として新曲「helm’N bass」を書き下ろしたことが明らかになった。『3x3.EXE PREMIER』はアサヒスーパードライがオフィシャルビールを務める3人制バスケットボールだ。アサヒビールが、3人制バスケットボールのグローバルプロリーグ『3x3.EXE PREMIER』2024年シーズンのオフィシャルメインパートナー契約を締結し、アサヒスーパードライがオフィシャルビールとなった。これを受けて、10-FEETが応援ソングとして新曲「helm’N bass (ヘルムンベース)」を書き下ろし。同曲を使用したオリジナル動画がWEBやSNSで配信される。

■<京都大作戦2024 〜翔んで騒いで万々祭゛〜>



7⽉6⽇(⼟) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ7⽉7⽇(⽇) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージopen9:30 / start11:00〒611-0031 京都府宇治市広野町⼋軒屋⾕1▼7⽉6⽇出演者 ※50⾳順【源⽒ノ舞台】Ken Yokoyama / Saucy Dog / サンボマスター / dustbox / 10-FEET / FOMARE / HEY-SMITH / and more...【⽜若ノ舞台】炙りなタウン / GUMX / サバシスター / SIX LOUNGE / SHANK / Maki / RED SPIDER▼7⽉7⽇出演者 ※50⾳順【源⽒ノ舞台】ENTH / SUPER BEAVER / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / Dragon Ash / マキシマム ザ ホルモン / ROTTENGRAFFTY / and more...【⽜若ノ舞台】アルステイク/ Age Factory / THE SKIPPERS / Fire EX. / プッシュプルポット / Paledusk / MAYSON's PARTY※10-FEETは2⽇間とも出演▼チケット・通常札:2⽇通し券 18,820 円(税込) / 1⽇券 9,410 円(税込)・童札(わらべふだ):2⽇通し券 9,400 円(税込) / 1⽇券 4,700 円(税込)※童札は、2024年7⽉時点で⼩学⽣(⽣年⽉⽇が2012年4⽉2⽇〜2018年4⽉1⽇)の⽅が申し込み可能。必ず⼤⼈の⽅(通常札・家族札購⼊者)と⼀緒にご来場ください。童札のみでの⼊場はできません。【オフィシャルHP2次受付】※エントリー抽選受付期間:4⽉22⽇(⽉)12:00〜5⽉6⽇(⽉/祝)23:59ローソンチケット:https://l-tike.com/kyoto-daisakusen/(問)公演:サウンドクリエーター 06-6357-4400(問)チケット:https://ticket.kyoto-daisakusen.kyoto/contact