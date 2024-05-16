¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤½¤³¤ò³°¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¡¡±ºÏÂ¤Î³°¹ñ¿Í»Ø´ø´±¤¬»ØÅ¦¡ÄÆüËÜ¤Ç¤Î¡ÈÉ¬¾¡Ë¡¡É¤È¤Ï¡©
±ºÏÂ¤ÏµþÅÔ¤Ë3-0¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï5·î15Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Âè14Àá¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨·â¤Á¡¢3-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤ò¸«¤»¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¥Ú¥¢¡¦¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Ø¥°¥â´ÆÆÄ¤Ï¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò³°¤¹¥×¥ì¡¼¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤ÏÁ°Àá¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÀï¤Ë¾¡Íø¡¢º£µ¨½é¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥²¡¼¥à¤Î½ªÈ×¤ËÈèÏ«¤ò¸«¤»¤ÆÂ¤ò¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½MF¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥°¥¹¥¿¥Õ¥½¥ó¤òÃæ3Æü¤Î¥²¡¼¥à¤ÇÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤·¡¢¤½¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤ÏMF°Âµï³¤ÅÏ¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·³ãÀï¤ÇÉé½ý¸òÂå¤·¤¿MFÂçµ×ÊÝÃÒÌÀ¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ø¥°¥â´ÆÆÄ¤ÏµþÅÔÀï¸å¤Î»î¹ç¸å²ñ¸«¤Ç¤ÏÎ¾¼Ô¤È¤â¡Ö½Å½ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç»ö¤ò¼è¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î±ºÏÂ¤Ï¡¢Àª¤¤¤è¤¯¥Ü¡¼¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ëµþÅÔ¤Î¥×¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¿Ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÁ°È¾42Ê¬¤Ë¤ÏÁ°Àþ¤Ç¤Î¤Ä¤Ê¤®¤«¤é¹¶·â»²²Ã¤·¤¿°Âµï¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£¸åÈ¾¤Ë¤ÏÈèÏ«¤ÈÁª¼ê¸òÂå¤Ç¥×¥ì¥¹¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯µþÅÔ¤òÁê¼ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢MFÅÏî´Î¿Ëá¤ÈFW¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£Â¾¤Ë¤â¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥¿¥Ê¤ÎPK¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥³¥¢°Ê¾å¤Ëº¹¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Ø¥°¥â´ÆÆÄ¤Ï¡Ö3Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ¤òÉ¬»à¤Ëµá¤á¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¡£¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤¹Î®¤ì¤«¤é°Âµï³¤ÅÏ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤É¤ó¤É¤óÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ÇÎÉ¤¤¥´¡¼¥ë¤¬2¤ÄÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ï±¦¤ËDFÀÐ¸¶¹¶µ¡¢º¸¤ËDFÂçÈªÊâÌ´¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÅÏî´¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÏÄã¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤È¤³¤í¤ÇÁê¼ê¤Î¥×¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¡ÊDF¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡Ë¥·¥ç¥ë¥Ä¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥°¥¹¥¿¥Õ¥½¥ó¤äGK¤ÎÀ¾Àî¡Ê¼þºî¡Ë¤È¤Î´Ø·¸À¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀÐ¸¶¡¢ÂçÈª¡¢ÅÏî´¤¬¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÁê¼ê¤Î¥×¥ì¥¹¤ò¤Ï¤¬¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÅÏî´¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿MF°ËÆ£ÆØ¼ù¤Ï¡Ö¡Ê¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤Ç¡Ë¥Ï¥á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÆó¿Í¤ÏÆâÂ¦¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤³¤ÇÁê¼ê¤Î¥×¥ì¥¹¤â1¤Ä¤¤¤Ê¤»¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êµÕ¤Ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¥×¥ì¥¹²óÈò¤Ï²¿²ó¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¡Ç½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏJ1ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ê¤¬¤é¹¶·âÎÏ¤ËÂç¤¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿±ºÏÂ¤À¤Ã¤¿¤¬14»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¾¡¤ÁÅÀ23¤Î4°Ì¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¥¿¥¤¤Î24ÆÀÅÀ¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤êÀª¤¤¤Ë¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¸þ¾å¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë