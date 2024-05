【The Overture of SHADOW OF THE ERDTREE ELDEN RING fan book】6月17日 発売予定価格:2,750円

KADOKAWA Game Linkageは、「The Overture of SHADOW OF THE ERDTREE ELDEN RING fan book」を6月17日に発売する。価格は2,750円。

本書は、フロム・ソフトウェアが贈るアクションRPG「ELDEN RING(エルデンリング)」のDLC「SHADOW OF THE ERDTREE(シャドウ オブ ジ エルドツリー)」の関連情報を紹介するムック本。「SHADOW OF THE ERDTREE」は6月21日に発売予定。ほかにも、「エルデンリング」本編の膨大なアイテムや会話、イラストをテーマ別に抜粋し、要約して掲載する。また、パッケージアートをあしらったB2ファブリックポスターも同梱される。

「The Overture of SHADOW OF THE ERDTREE ELDEN RING fan book」

発売日:6月17日(月)

仕様:A4判/80ページ/左開き+(付録)ファブリックポスター/B2判

定価:2,750円

特集内容

追想:狭間の地

かつて狭間の地では何が起き、そしてどんなドラマがあったのか――。影の地に向かう今、アイテムテキストや登場人物との会話、画稿から数々の物語を辿る。

新たなる舞台:影の地

かつてマリカが神となり、そして今ミケラが約束の王を待つ、影の地。新たな舞台で褪せ人たちを待つ圧倒的な冒険、そのごく一部を、公開済み情報を中心に紹介。

特別企画 褪せ人たちへのアンケートレポート

5月3日から8日までに「ファミ通ドットコム」で行なわれた、「エルデンリング」本編に関するプレーヤーアンケート第2回のうち、第2回で新規に用意された設問への回答結果を発表。

付録:「ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE」B2ファブリックポスター

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)2024 FromSoftware, Inc.