【アズールレーン ユニコーン 軽装ver.】参考価格:19,580円セール価格:13,615円

Amazonは、わんだらーから発売中のフィギュア「アズールレーン ユニコーン 軽装ver.」を参考価格から30%オフの13,615円で販売している。

本商品は、Android/iOS用シューティングRPG「アズールレーン」に登場するロイヤルネイビー所属の支援空母「ユニコーン」を1/7スケールフィギュアとして立体化したもの。公式イラストを元にしたみんなの妹らしい可愛い佇まいで、恥ずかしげな表情も忠実に再現されている。また、「ゆーちゃん」や透明感あふれるフリルなども見所満載な仕上がりとなっている。

(C) 2017 Manjuu Co. Ltd. & YongShi Co. Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar Inc. All Rights Reserved.