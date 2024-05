ジェイク・ギレンホール主演、Amazonプライムビデオで現在配信中の、『ロードハウス/孤独の街』が早くも続編製作に向けて動き出した。米が報じている。

本作は故パトリック・スウェイジ主演による1989年のアクション映画『ロードハウス/孤独の街』リメイク企画で、2024年3月より配信が開始された。元UFCのミドル級チャンピオンで現在はフロリダの酒場で用心棒として働くダルトン(ジェイク)が、楽園かと思われていた街に巣食う巨悪と対峙していくストーリーだ。2023年3月にラスベガスで実際にされたUFCの大会で撮影を行ったほか、役作りに向けたストイックなも納得の、激しいアクションとパンプアップした肉体が大きな見どころとなった。

Amazon MGM Studioの重役であるジェニファー・サルケは2024年5月14日(現地時間)に開催された広告主向けのプレゼンテーションにて「世界中で約800万人の視聴者が『ロードハウス』を鑑賞しました、私たちはこの結果を大喜びしています。」とコメント。現段階で詳細は控えつつ、続編製作の意向を認めた。

ジェイクはApple TV+製作による主演ドラマ「推定無罪(原題:Presumed Innocent)」が2024年6月にとなるほか、『コヴェナント/約束の救出』に続くガイ・リッチー『In the Grey(原題)』など常に引っ張りだこ。トップ俳優として走り続けて久しいが、意外にもシリーズものには縁遠かったジェイクは、「『ロードハウス』がシリーズ化できたらいいな」とTHE RIVERの単独インタビューでもいた。2025年にはシェイクスピアによる『オセロ』でデンゼル・ワシントンとブロードウェイ共演も控え、より高みを目指すジェイクにとって『ロードハウス』のシリーズ化はまた新たなキャリアの一歩となるだろう。

なお、Amazon製作映画ではアン・ハサウェイ主演『アイデア・オブ・ユー 大人の愛が叶うまで』も配信から2週間で50万視聴者数を。Amazon MGM製作のロマコメ映画ではナンバーワンヒットとなり、好調の波に乗っている。

