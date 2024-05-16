１６日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・四半期実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・２０年物国債の入札

１０：３０ 豪・失業率

１０：３０ 豪・新規雇用者数

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・輸出入物価指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率



○決算発表・新規上場など



決算発表：ホリイフード<3077>，ヨシタケ<6488>，大同信<6743>，イクヨ<7273>，セキ<7857>

※海外企業決算発表：アプライドマテリアルズ，ウォルマートほか



出所：MINKABU PRESS