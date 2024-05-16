１５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７８．６３ドル（＋０．６１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３９４．９ドル（＋３５．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９５１．４セント（＋１０２．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６６５．７５セント（－６．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６２．５０セント（－５．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２１３．５０セント（－１．００セント）
・ＣＲＢ指数
２８９．９７（＋２．５９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７８．６３ドル（＋０．６１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３９４．９ドル（＋３５．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９５１．４セント（＋１０２．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６６５．７５セント（－６．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６２．５０セント（－５．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２１３．５０セント（－１．００セント）
・ＣＲＢ指数
２８９．９７（＋２．５９）
出所：MINKABU PRESS