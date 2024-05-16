「iPhone 14」が引き続き1位 今売れてるスマートフォンTOP10 2024/5/16
「BCNランキング」2024年5月6日から12日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 AQUOS wish3（シャープ）
4位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
5位 Pixel 7a（Google）
6位 Pixel 8（Google）
7位 AQUOS sense8（シャープ）
8位 iPhone 15 Pro（アップル）
9位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
10位 Xperia 10 V（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 AQUOS wish3（シャープ）
4位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
5位 Pixel 7a（Google）
6位 Pixel 8（Google）
7位 AQUOS sense8（シャープ）
8位 iPhone 15 Pro（アップル）
9位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
10位 Xperia 10 V（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。