日経225先物テクニカルポイント（16日夜間取引終了時点）
16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比340円高の3万8720円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40430.52円 ボリンジャーバンド3σ
39750.08円 ボリンジャーバンド2σ
39630.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39069.64円 ボリンジャーバンド1σ
38720.00円 16日夜間取引終値
38527.07円 75日移動平均
38389.20円 25日移動平均
38385.73円 15日日経平均株価現物終値
38354.00円 5日移動平均
38345.00円 一目均衡表・転換線
38285.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38265.00円 一目均衡表・基準線
37708.76円 ボリンジャーバンド-1σ
37028.32円 ボリンジャーバンド2σ
36347.88円 ボリンジャーバンド3σ
34918.85円 200日移動平均
株探ニュース
40430.52円 ボリンジャーバンド3σ
39750.08円 ボリンジャーバンド2σ
39630.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39069.64円 ボリンジャーバンド1σ
38720.00円 16日夜間取引終値
38527.07円 75日移動平均
38389.20円 25日移動平均
38385.73円 15日日経平均株価現物終値
38354.00円 5日移動平均
38345.00円 一目均衡表・転換線
38285.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38265.00円 一目均衡表・基準線
37708.76円 ボリンジャーバンド-1σ
37028.32円 ボリンジャーバンド2σ
36347.88円 ボリンジャーバンド3σ
34918.85円 200日移動平均
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