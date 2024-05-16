　16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比340円高の3万8720円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40430.52円　　ボリンジャーバンド3σ
39750.08円　　ボリンジャーバンド2σ
39630.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39069.64円　　ボリンジャーバンド1σ
38720.00円　　16日夜間取引終値
38527.07円　　75日移動平均
38389.20円　　25日移動平均
38385.73円　　15日日経平均株価現物終値
38354.00円　　5日移動平均
38345.00円　　一目均衡表・転換線
38285.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38265.00円　　一目均衡表・基準線
37708.76円　　ボリンジャーバンド-1σ
37028.32円　　ボリンジャーバンド2σ
36347.88円　　ボリンジャーバンド3σ
34918.85円　　200日移動平均


株探ニュース