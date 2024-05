元外資系航空会社のキャビンアテンダント(CA)の経歴を持つ吉本興業所属のお笑い芸人「CRAZY COCO」(37)が15日、自身のインスタグラムを更新。足の薬指を骨折したことを明かした。

「Yep , as I thought , I have a cracked toe」(はい、やっぱり足の指がひび割れてしまいました)と報告。「climbing mountains, going to gigs, and having adrenaline pumping through my body for the past two weeks didn’t let me realize pain but now I do」(過去2週間、山に登ったり、ライブに行ったり、体中にアドレナリンが湧き出ていたため、痛みを認識できませんでしたが、今は痛みを感じています)と英語で投稿した。

旅を楽しむ写真を数多く投稿。「平均15000歩ぐらい歩いた仙台旅も『坂道ダーッシュ!』とかふざけながら登った高尾山も楽しすぎたライブも アドレナリン出てたから特に痛み感じなかったYO」と説明。「2週間前にハンドソープを足の指に落下させた時のストーリー覚えてる? やっぱり骨いってたYO 皆 病院は早く行こうYO」とポップに呼びかけた。

診断書も公表。本名の「井上徳子」名義で、診断名は「左第4趾不全骨折」とし「頭書のもの、上記診断にて受傷し、本日より約2〜4週間の加療を要する見込みである」と記されている。

ハッシュタグでも「#足の薬指ヒビいっただけでこんな痛いんや」「「#ダッシュと爪先立ちは絶対にしないで下さいだって」「#逆にする機会いつですか」と添えた。

この投稿に、フォロワーからは「え!やっぱりですか!」「やっぱり あの色はヒビor骨折かなぁ…と心配してました」「お大事にしてくださいね」「骨折!!よく今まで我慢しましたね」「あの腫れは異常でしたもん」などの声が寄せられている。