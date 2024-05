加藤純一氏率いるキングスＷ杯日本代表の初戦は、5月27日9時開始に決定！　アメリカスKL王者のRaniza FCと対戦

『キングス・ワールドカップ』は15日、ファーストステージの日程を発表。人気配信者の加藤純一氏がオーナーを務め、日本代表として参戦するムラッシュFCの初戦が日本時間の27日9時開始となることが判明した。『キングス・ワールドカップ』は、バルセロナなどで活躍した元スペイン代表DFジェラール・ピケ氏が主催する7人制サッカーの国際大会。スペイン・バルセロナの『キングス・リーグ』参加チームと、メキシコで開催されている『アメリカス・キングス・リーグ』に参加している多国籍チームに加え、ワイルドカードとして出場する各国の代表チームが世界一を目指して争われる。

同大会はスイス式トーナメントで開催される予定となっており、ファーストステージは日本時間の27日2時からスタートすることになった。ムラッシュFC(日本)は、『アメリカス・キングス・リーグ』の王者である「Raniza FC」(ウルグアイ)と27日(月)9時から初戦で対戦する。ファーストステージの開始時間は下記の通り(すべて日本時間)。・Youniors FC(ドイツ) vs Saiyans FC(スペイン)・Peluche Caligari(メキシコ) vs Deptostra FC(ベルギー)・SXB FC(サウジアラビア) vs Persas FC(ペルー)・UA Steel(ウクライナ)vs G3X FC(ブラジル)・Stallions(イタリア)vs Medallo City(コロンビア)・West Santos FC(コロンビア) vs Aniquiladores FC(スペイン)・Olimpo United(メキシコ)vs Furia FC(ブラジル)vs Raniza FC(ウルグアイ)・Foot2Rue(フランス) vs 敗者復活枠2・FIVE FC(イギリス) vs Kunisports(スペイン)・Porcinos FC(スペイン) vs Muchachos FC(アルゼンチン)・1K FC(スペイン) vs 敗者復活枠1・Jijantes FC(スペイン) vs Limon FC(トルコ)・敗者復活枠3 vs Ultimate Móstoles(スペイン)・敗者復活枠4 vs Galácticos del Caribe(ドミニカ共和国)・Los Troncos FC(スペイン) vs Real Titán(チリ)◇ファーストステージ全32チームが抽選で決められた組み合わせで1試合を行う。勝利チームは『勝者グループ』となり、敗戦チームは『敗者グループ』に分けられる。◇セカンドステージ『勝者グループ』のチーム同士で1試合を行い、勝利したチームはラウンド16への進出が決定。『敗者グループ』のチーム同士で1試合を行い、勝利したチームは、『勝者グループ』の敗戦チームとプレーオフを行う。プレーオフで勝利したチームがラウンド16進出が決定する。(2連勝、2勝1敗のチームがラウンド16進出)◇ノックアウトステージラウンド16では、『勝者グループ』の勝利チーム(2連勝したチーム)とプレーオフ勝利チーム(3試合で2勝1敗)のチームが対戦する。ラウンド16、準々決勝、準決勝、決勝は、すべて1試合で勝敗が決する。