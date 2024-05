世界を変える「アントレプレナーシップ」…アメリカの大学で経営を教える日本人が語る絶対に持つべき「変革する力」の正体

近年注目が集まっているアントレプレナーシップ。「起業家精神」と訳され、高い創造意欲とリスクを恐れぬ姿勢を特徴とするこの考え方は、起業を志す人々のみならず、刻一刻と変化する現代社会を生きるすべてのビジネスパーソンにとって有益な道標である。

本連載では、米国の起業家教育ナンバーワン大学で現在も教鞭をとる著者が思考と経験を綴った『バブソン大学で教えている世界一のアントレプレナーシップ』(山川恭弘著)より抜粋して、ビジネスパーソンに”必携”の思考法をお届けする。

学術的な「アントレプレナーシップ」の定義

そもそも「アントレプレナーシップ」とは何か。日本語で言う「起業家精神」ということなのですが、「精神」というと、マインドセットの話にも聞こえます。あるいはウィル、「意志」である。これらは真実でもあるのですが、それだけではないはずです。

学術的には、アントレプレナーシップ研究の礎となる論文となった“The Promise of Entre-preneurship as a Field of Research”でシェーンとベンカタラマンが唱えた“Entrepreneurship as the nexus of individual and opportunity”(個人と機会を繋ぐもの)。

ハーバード・ビジネス・スクールのハワード・スティーブンソン教授の定義によれば「コントロール可能な資源を超越して機会を追求すること」、少しだけかみくだくと「眼の前にビジネスチャンスがあれば、リソースが有るとか無いとかに関係なく、そのチャンスを追求する」ものだということです。あくまでも、学術的な範囲では、アントレプレナーシップはこのように認識されています。

では世間一般ではどうでしょうか?会社をつくることだったり、事業を起こすこと、これは「起業」です、とてもわかりやすい。このイメージだと、会社をつくって事業を起こすことも、会社内で新規事業を立ち上げることも、すべて含まれます。ところが、そこに「精神」がくっつくことで難解になるのかもしれません。

「アントレプレナーシップとは何か」への答え

「アントレプレナーシップって何ですか?」

何度となくこの質問は受けてきました。そのたびに、答えとして選んだ言葉は違っていたかと思います。

・ひらめきとか、新たなアイデアを想像する

・この世にないものを生み出す

・ビジョンを持ち、事業を行う

・創造したり、妄想したり

あるいは、

・これまでの型を破る

・新たなルールを創り出す

・リスクを恐れず、チャレンジする

さらには、

・人とつながる、巻き込む

・信頼と絆をベースとしてチームをつくる

さまざまな切り口があり、どれも間違っていません。でももしかしたら、それは「アントレプレナーシップ」の中に含まれる一つ一つの要素を抜き出したものだったり、アントレプレナーシップ、起業家精神を持つ人の行動が表されたりしているに過ぎないのかもしれません。

あえて、ここでこれまで挙げたものに付け加えるならば、

The Growth Mindset

成長への意識があると思います。失敗を恐れず突き進んでいく。失敗してもそれを糧に新たな挑戦を続けていく。前を見て、俯かない。前進あるのみ。NOから始めるのではなく、YESで始める。自分の意思を貫く。欲望に忠実である。自分の目指す人生を生きる。社会を生き抜く力、変革する力を備える。

だからこそ、世界を変えることができる。アントレプレナーシップとはそういった精神性を指しているのだと思います。

