寿司×つまみ×バーのハイブリッドが新潮流

寿司と和食の名店での経験から思いついた、寿司とつまみとバーとの“三刀流”の店。ありそうでなかったのは3つともが主役ということ。スタッフ全員20代という若さから生まれる新感覚が東京の食を楽しくするのです。

南麻布に新星現る!

店主の深坂勇輔さん

3月27日、南麻布にオープンした「深坂」が高感度な客たちで賑わいを見せています。店主の深坂勇輔さんは高校卒業後、「服部栄養専門学校」へ入学。料理の道へ進みます。担任教師からの紹介で「食べログ 寿司 TOKYO 百名店」にも選出された「鮨 たかはし」でアルバイトを始め、その後、こちらも百名店選出の「鮨 はしもと」へ。3年間、裏方できっちり基礎を学び「創和堂」のオープニングスタッフとして転職。メニューにはこだわりの酒の肴が毎日50〜60品ほど並び、かなり鍛えられたと話します。独立準備期間は「鮨 崚」を間借りして寿司を握っていました。

珍しい形のカウンター

働き始めた時から「寿司が食べたい人もつまみが食べたい人もお酒が飲みたい人も、満足できる店を作る」という将来のビジョンを定めていた深坂さん。おまかせコース料理(22,000円、30,000円)は20時半が最終入店、席が空き次第アラカルトになります。営業時間は火・水・木・金が17:00〜0:00、土・日・祝が12:00〜14:30/17:00〜22:30で一斉スタートもなし、当日入れるように10席のうち2席はフリーで空けておき、バー使いできるように3席を用意するという自由なスタイルです。

つまみの域を超えたつまみ

福岡県うきは市の「日月窯」で作陶している福村龍太氏作の器

おまかせコースは初めにつまみが3品、珍味盛り合わせ、握り10貫、間に名物の季節の餡掛け酢飯を挟み味噌汁という流れ。このつまみは鮑の肝とウニを酢飯に混ぜ、蒸した鮑とグリーンピースをのせた贅沢な一品。一粒ずつ丁寧に薄皮を剥き半分に切ったグリーンピースは主張しすぎず、蒸したての鮑の温度でほんのり温まった酢飯と交わり深い満足感を与えてくれます。

ホタルイカの春巻

ホタルイカはミンチにしたものとそのままのものを使い、とろんとした食感の中に歯応えも感じさせます。それにしてもホタルイカと行者ニンニクがこんなに合うなんて! 仕上げに振りかけた山椒の風味もアクセントになり、この組み合わせの妙はまさに深坂さんらしい。

左から「牡蠣のオイル漬け」「生しらすのキムチ」、その上が「鮎のパテ」右隣が「あん肝」

本日の「珍味盛り合わせ」は、北海道余市の「あん肝」、静岡の「鮎のパテ」、静岡の「生しらすのキムチ」、三陸の「燻製牡蠣のオイル漬け」の4種。さまざまな料理を作ってきた経験を生かした、工夫ある珍味にどうにも酒が進んでしまいます。

砂糖と醤油、みりん、水のみで味を入れている

つまみの定番である「あん肝」は店ごとに味や食感が異なる、いわば“店の顔”。低温でゆっくりと火を入れた深坂さんの「あん肝」は、やわらかさ、コク、風味、すべて申し分のない仕上がりです。

鮎のパテ

オリーブオイルでじっくり焼いた鮎を丸ごとペースト状にした「鮎のパテ」は、捨てられてしまう中骨や尻尾ごと塩漬けにした鰯をニンニクと共にオイル漬けした自家製アンチョビが隠し味。信州味噌でコクをつけ、鮎らしい苦みが心地よい一品です。この後はいよいよ握りが始まります。珍味はお代わりができるので箸休めに傍に置いておけるのもいい!

自分の握りは自分で切り開く!

酢飯も独自で開発

ハイレベルなつまみに酒もいい感じで進んだころ、握りが始まります。酢飯の米は山形の「つや姫」、酢は赤酢、米酢、黒酢をブレンドしています。黒酢を入れるのはコクを足して酸味をまろやかにするため。大釜から御櫃に少量移し、タネによって温度を変えています。

コハダ

「毎日とんでもない量のコハダを仕込んでいたので思い入れがあるんです。思い出の魚ですね」と、深坂さん。コハダは仕込みが一番手のかかる寿司ダネで、酢の塩梅、身の締まり方、香り、味わいは十人十色、まさに寿司職人の腕の見せどころです。酢飯も温かく江戸前らしい、酢をしっかりと感じるコハダです。

サクラマス

サクラマスは塩麹漬けにして4日ほど寝かせ、ねっとりとした食感。少し冷ました酢飯は酢加減がマイルドになり、サクラマスに寄り添います。塩麹漬けは深坂さんのシグネチャーディッシュ。食材を変えて通年提供しています。

カマトロ

中にすき身を忍ばせたカマトロは見てのとおりのとろっとろの食感。本日の宮城県塩釜の釣りで161kgの鮪は豊洲の仲卸「まぐろは大善」から。「基本的に一番香りがいいと思う150〜200kgの鮪を仕入れています」と言うように、頬張るとその香りの高さに目を見張ります。

丸田雄氏作の唐津焼

握りの中盤に登場するのが名物の「餡掛け酢飯」です。本日は魚介出汁で蒸した黒ムツと焼きそら豆の餡。

神奈川長井漁港で獲れた黒ムツ

黒ムツはしっとり、焼きそら豆は香ばしく、餡を絡めた酢飯の優しい味わいにほっこりします。深坂さんの握りは酢がしっかり利いているので、後半へ向かう前に口の中をリセットさせる役目も果たしています。

ウニ

「ウニは仕込みをしないので、量で表現しています」というだけあって根室産と函館産のバフンウニの3段重ねです。初めに雑味がなくやわらかでクリーミーな根室産が口の中でとろけ、追いかけるように味が濃く甘みも強いけれど歯応えがある函館産が交わってきます。湯気がほんのり出るほどの温かい酢飯でウニにも熱が入り、より甘みと香りが増した極上の一貫です。

寿司屋でも和食屋でもバーでもある、そんな店が今の気分!

「『鮨 はしもと』と『創和堂』での経験がなければ今の自分はありません」

「寿司も和食も素晴らしい店で働かせていただきましたが修業半ばの身なので頼ることはできないと思いました。豊洲に毎日通い、僕の料理に向き合ってもらえる仕入れ先を見つけ、魚種ごとに得意とする店で買い付けています」と話す深坂さん。料理も仕入れもゼロから独自で築きあげました。

どうしたらおいしくなるかをひたすら追求している

「ウニは本来あり得ないと思うのですが、毎日味見させてもらっています。甘いけれど雑味があったり、見た目は美しいけれど味が薄かったり、金額が高ければ良いというものではないことを学びました」と、深坂さんと共に歩んでくれる仲卸から仕入れた食材は深坂さんの意図を形にしてくれるのです。

寿司にも料理にも合い、酒だけでもおいしいと感じられるものを厳選

こちらはバーとしても利用できることから、ソムリエの城戸美貴子さんがメジャーな銘柄から酒蔵の姿勢に惚れ込んだものまで、ワインに日本酒、焼酎、ビール、サワー、ウイスキーと豊富に取りそろえています。今の主流であるペアリングは推奨せず好きなものを飲んで欲しいそうですが、迷ったら城戸さんに委ねましょう。きっと最高の酒を選んでくれます。

感謝の念を忘れない

最高級の魚を扱う「鮨 はしもと」でのレベルの高い仕込み経験が料理の基礎を、「創和堂」でひと手間かけた料理と酒のおもしろさを学んだことで、“寿司×つまみ×バーの三刀流”という店ができました。何を食べるのか、何を飲むのか、ちょっとでもガッツリでも一杯でも、こんな大人好みの店が東京の食をますます楽しくしてくれるに違いありません。

文:高橋綾子、食べログマガジン編集部 撮影:溝口智彦

