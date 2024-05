「ホット・パンツ」をフィギュア化！メディコス・エンタテインメント『ジョジョの奇妙な冒険』超像可動シリーズ

メディコス・エンタテインメントは、荒木飛呂彦による大人気漫画作品『ジョジョの奇妙な冒険』超像可動シリーズとして、「ホット・パンツ」をフィギュア化。

2024年7月28日(日)開催予定の「ワンダーフェスティバル2024[夏]」(以下 WF2024夏)における【WF限定特典付き】フィギュアを、当日の会場販売に先駆け2024年5月15日(水)12:00よりメディコス・エンタテインメント通販サイトMEDICOS ONLINE SHOPにてWF限定特典付き先行抽選販売します。

メディコス・エンタテインメント『ジョジョの奇妙な冒険』超像可動シリーズ「ホット・パンツ」

商品名 :超像可動「ホット・パンツ」

作品名 :ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン

発売月 :2024年8月下旬頃発売予定(先行抽選販売分)

(※別途2024年7月28日(日)開催のWF2024夏にて数量限定で会場販売します)

価格(税抜き) :9,000円

価格(税込み) :9,900円

材質 :PVC&ABS&POM

仕様 :塗装済み可動フィギュア

セット内容 :本体、オプションパーツ、台座

サイズ :全高約160mm

原型制作 :佐藤竜太

造形プロデュース:匠工房

企画・製造・発売元・販売元:株式会社メディコス・エンタテインメント

メディコス・エンタテインメントが放つ人気シリーズ

【超像可動】『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』より、「ホット・パンツ」が登場。

超像可動「ホット・パンツ」

「ごきげんよう 挨拶はこのくらいにして用件を言う

これからおまえらを木に『吊す』」

オプションパーツとして、肉体をクリーム状にしてふきつけることが可能なホット・パンツのスタンド「クリーム・スターター」が付属!

さらに、「クリーム・スターター」から肉が噴射される様子を再現したパーツに加え、能力により自身の腕を伸縮させたパーツが付属し、様々な劇中シーンを再現可能!

その他にも表情違いの頭部パーツや複数のハンドパーツが付属しています。

※掲載している写真は開発中のものです。

実際の商品とは異なります。

※商品は自立しません。

付属の台座を使用してください。

※製造上の都合により発送が予定より遅延する可能性があります。

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社

