¡Ú¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡ÛàÃöÌÚ¥Ù¥ë¥Èá¤¬Éü³è¡¡Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë£²ËÜ¤Î¥Ù¥ë¥È¼Ì¿¿¤òÆÈÀêÆþ¼ê
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ËàÃöÌÚ¥Ù¥ë¥Èá¤¬Éü³è¤À¡ª¡¡¥¸¥å¥ê¥¢¡Ê£³£°¡Ë¡¢ÎÓ²¼»íÈþ¡Ê£²£µ¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¿·ÃÄÂÎ¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ç¡¢£´¤Ä¤Î²¦ºÂ¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££²£°Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë´úÍÈ¤²Àï¤òÁ°¤Ë¡¢ËÜ»æ¤ÏÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤«¤é¤ÎÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¡ÖÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¡×¤È¡ÖÇò¤¤¥Ù¥ë¥È¡×¡¢£²ËÜ¤Î¥Ù¥ë¥È¼Ì¿¿¤òÆÈÀêÆþ¼ê¡£Çò¤¤¥Ù¥ë¥È¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ã¥·¡¼¾®ÀîÂåÉ½¡Ê£¶£·¡Ë¤¬·É°¦¤¹¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤¬´¬¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö£Õ£Î¡×¤ÎÌ¾¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë¡½¡½¡£
¡¡¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ï¥¸¥å¥ê¥¢¤é¸µ¥¹¥¿¡¼¥À¥àÀª¤Î¤Û¤«¡¢¸µ¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¤ÎÀÄÌîÌ¤Íè¤é£±£³¿Í¤¬½êÂ°¡£·èµ¯½¸²ñ¤ä¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Ç¤Î¶¯²½¹ç½É¤òÄÌ¤·¤Æ·ëÂ«¤ò¸Ç¤á¡¢´úÍÈ¤²¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ÏµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Áª¼ê¤ÎÆ®Áè¿´¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£ËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¾®ÀîÂåÉ½¤Ï¡¢£´¤Ä¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Á´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤«¤é·Ñ¾µ¤·¡¢¡ÖÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¡×¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëÃÄÂÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¡×¡¢Çò¤¤¥Ù¥ë¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê£Õ£Î¡Ë²¦ºÂ¡×¤ÈÌ¿Ì¾¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤Î¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼²¦ºÂ¡×¡¢£µ£µ¥¥í°Ê²¼¤Î·ÚÎÌµé¤ÎÁª¼ê¤Î¤ßÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¡×¤Î£´ËÜ¤À¡£
¡ÖÃÄÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¾å¤Ç°ìÈÖºÇ½é¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ù¥ë¥È¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥Ù¥ë¥È¤¬¤Ê¤¤¤ÈÃÄÂÎ¤È¤·¤ÆÄù¤Þ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ë¤ÏÁ´½÷¤ÎÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¤³¤È£×£×£×£ÁÀ¤³¦¥·¥ó¥°¥ë²¦ºÂ¤ÎºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ÎÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¡¢¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤Î½éÂå²¦¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¹â¶¶Æà¼·±Ê¤¬ºßÀÒ¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à»þÂå¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤ÎÂ×´§Îò¤¬¤¢¤ë¥¸¥å¥ê¥¢¤È»íÈþ¡¢Çò¤¤¥Ù¥ë¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ï¥ó¥À¡¼²¦ºÂ¤ò´¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë£Í£É£Ò£Á£É¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ÀîÂåÉ½¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤é½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Ù¥ë¥È¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÀÖ¤ÈÇò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£¾¼ÏÂ¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÎò»Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£Íè·î¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥ÈÀï¤ËÆ°¤¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Ï¡Ö£Õ£Î¡×¤ÎÌ¾¤¬½÷»Ò¤ÇÉü³è¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£ÃË»Ò¤Ç£Õ£Î¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÃöÌÚ¤ä¥¸¥ã¥ó¥ÜÄáÅÄ¡¢ºä¸ýÀ¬Æó¡¢Å·Î¶¸»°ìÏº¡¢¥¹¥¿¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¤éÎòÂå¤ÎÌ¾¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤¬´¬¤¤¤¿ÅÁÅý¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥×¥í¥ì¥¹»Ë¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¾®ÀîÂåÉ½¤âÍÄ¾¯´ü¤Ë£Õ£Î²¦ºÂÀï¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¿¼¤¤¡£
¡Ö£µ£³Ç¯Á°¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥È¥í¥¹¤«¤éÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¼è¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Æ¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£º£¤Ç¤â¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»î¹ç¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê²¦ºÂ¡Ë¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤Î»×¤¤¤¬£Õ£Î¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬³«²Ö¤¹¤ë¥Ù¥ë¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡³¤³°¤ÇÀ©ºîÃæ¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¨¤Ð¡¢´úÍÈ¤²Àï¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¾®ÀîÂåÉ½¤Ï¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤Îò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤È¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¾Ú¤·¡£¤Þ¤À¸«¤Ì¶¯¹ë¤¿¤Á¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò½ä¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¤«¤±¤ë¡£
à¾¼ÏÂ¤ÎÉü³èá¤ò·Ç¤²¤ë¿·ÃÄÂÎ¤Ë¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡Ú£Õ£Î¥Ø¥Ó¡¼¤ÏÃöÌÚ¤¬ÆüËÜ¿Í£±¹æ¡Û£Õ£Î¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤òÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤Æ´¬¤¤¤¿¤Î¤¬ÃöÌÚ¤À¡££±£¹£·£±Ç¯£³·î£²£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£·Æü¡Ë¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥¸¥ç¥ó¡¦¥È¥í¥¹¤òÇË¤ê¡¢Âè£¶Âå²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ÏÍðÎ©¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤«¤Ä³¤³°¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï¸¢°Ò¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃöÌÚ¤ÏàÅ´¤ÎÄÞá¥Õ¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥¨¥ê¥Ã¥¯¤ä¶äÈ±µ´¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥Ã¥·¡¼Áê¼ê¤ËËÉ±Ò¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡¢£·£±Ç¯¤ÎÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÄÉÊü¤È¤È¤â¤Ë²¦ºÂ¤âÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ïºä¸ýÀ¬Æó¤ä¹âÀéÊæÌÀµ×¡Ê¥¶¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥«¥Ö¥¡Ë¤é¤¬²¦¼Ô¤È¤Ê¤ë¤â¡¢ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Êø²õ¸å¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î´ÉÍý²¦ºÂ¤Ë¡££·£¶Ç¯£¸·î¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ÜÄáÅÄ¤¬²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤È¡¢£¸£´Ç¯¤Ë¤ÏÅ·Î¶¸»°ìÏº¤âÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£¸£¹Ç¯¤Ë¤ÏÄáÅÄ¤¬£Ð£×£Æ¥Ø¥Ó¡¼µé¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ø¥Ó¡¼µé¤ÈÅý°ì¤·¡¢¸½ºß¤Ï°ÂóîÍ¦ÇÏ¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ë£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤Ë°ìËÜ²½¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Å·Î¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤ÏºòÇ¯¡¢£Õ£Î¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ò¿·Àß¡££Ð£×£Æ¤«¤éµö²Ä¤ò¼õ¤±¡¢Å·Î¶¥×¥í¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÇ§Äê¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ²¦ºÂÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£