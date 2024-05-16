マンチェスター・Uvsニューカッスル スタメン発表
[5.15 プレミアリーグ第34節](オールド トラフォード)
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 18 カゼミーロ
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 4 ソフィアン・アムラバト
MF 16 アマド・ディアロ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 37 コビー・メイヌー
MF 39 スコット・マクトミネイ
FW 8 ブルーノ・フェルナンデス
控え
GK 1 アルタイ バユンドゥル
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 53 W. Kambwala
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 62 オマリ フォーソン
MF 65 T. Collyer
FW 10 マーカス・ラッシュフォード
FW 11 ラスムス・ホイルンド
FW 21 アントニー
監督
エリック・テン・ハフ
[ニューカッスル]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 17 エミル・クラフト
DF 20 ルイス・ホール
DF 33 ダン・バーン
MF 32 エリオット・アンダーソン
MF 36 ショーン・ロングスタッフ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 14 アレクサンデル・イサク
FW 23 ジェイコブ・マーフィー
控え
GK 22 ニック・ポープ
DF 3 ポール・ダメット
DF 5 ファビアン・シェア
DF 54 アレックス マーフィー
MF 11 マット・リッチー
MF 15 ハービー・バーンズ
MF 24 ミゲル・アルミロン
MF 40 ジョー ホワイト
FW 7 ジョエリントン
監督
エディ・ハウ
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 18 カゼミーロ
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 4 ソフィアン・アムラバト
MF 16 アマド・ディアロ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 37 コビー・メイヌー
MF 39 スコット・マクトミネイ
控え
GK 1 アルタイ バユンドゥル
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 53 W. Kambwala
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 62 オマリ フォーソン
MF 65 T. Collyer
FW 10 マーカス・ラッシュフォード
FW 11 ラスムス・ホイルンド
FW 21 アントニー
監督
エリック・テン・ハフ
[ニューカッスル]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 17 エミル・クラフト
DF 20 ルイス・ホール
DF 33 ダン・バーン
MF 32 エリオット・アンダーソン
MF 36 ショーン・ロングスタッフ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 14 アレクサンデル・イサク
FW 23 ジェイコブ・マーフィー
控え
GK 22 ニック・ポープ
DF 3 ポール・ダメット
DF 5 ファビアン・シェア
DF 54 アレックス マーフィー
MF 11 マット・リッチー
MF 15 ハービー・バーンズ
MF 24 ミゲル・アルミロン
MF 40 ジョー ホワイト
FW 7 ジョエリントン
監督
エディ・ハウ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります