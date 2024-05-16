ブライトンvsチェルシー スタメン発表
[5.15 プレミアリーグ第34節](AMEXスタジアム)
※27:45開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト ヴェルブルッヘン
DF 2 タリク・ランプティ
DF 3 イゴール
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 5 ルイス・ダンク
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 11 ビリー・ギルモア
MF 13 パスカル・グロス
MF 24 シモン・アディングラ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 9 ジョアン・ペドロ
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 19 バレンティン・バルコ
DF 42 オデル・オファイア
DF 65 N. Atom
MF 14 アダム・ララーナ
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 20 カルロス・バレバ
FW 18 ダニー・ウェルベック
FW 31 アンス・ファティ
監督
ロベルト・デ・ゼルビ
[チェルシー]
先発
GK 28 ジョルジェ ペトロヴィッチ
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 14 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ ギュスト
MF 10 ミハイロ・ムドリク
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 20 コール・パーマー
MF 23 コナー・ギャラガー
MF 25 モイセス・カイセド
FW 15 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 6 チアゴ・シウバ
DF 21 ベン・チルウェル
DF 24 リース・ジェームズ
DF 26 レビ・コルウィル
MF 16 レスリー ウゴチュクウ
MF 31 チェーザレ カザデイ
FW 7 ラヒーム・スターリング
FW 18 クリストファー・エンクンク
監督
マウリシオ・ポチェッティーノ
※27:45開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト ヴェルブルッヘン
DF 2 タリク・ランプティ
DF 3 イゴール
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 5 ルイス・ダンク
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 11 ビリー・ギルモア
MF 13 パスカル・グロス
MF 24 シモン・アディングラ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 9 ジョアン・ペドロ
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 19 バレンティン・バルコ
DF 42 オデル・オファイア
DF 65 N. Atom
MF 14 アダム・ララーナ
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 20 カルロス・バレバ
FW 18 ダニー・ウェルベック
FW 31 アンス・ファティ
監督
ロベルト・デ・ゼルビ
[チェルシー]
先発
GK 28 ジョルジェ ペトロヴィッチ
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 14 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ ギュスト
MF 10 ミハイロ・ムドリク
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 20 コール・パーマー
MF 23 コナー・ギャラガー
MF 25 モイセス・カイセド
FW 15 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 6 チアゴ・シウバ
DF 21 ベン・チルウェル
DF 24 リース・ジェームズ
DF 26 レビ・コルウィル
MF 16 レスリー ウゴチュクウ
MF 31 チェーザレ カザデイ
FW 7 ラヒーム・スターリング
FW 18 クリストファー・エンクンク
監督
マウリシオ・ポチェッティーノ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります