「アサクリ」最新作「アサシン クリード シャドウズ」11月15日に発売決定！ 舞台は安土桃山時代の日本

ユービーアイソフトは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC(Win/Mac)用アクションアドベンチャー「アサシン クリード シャドウズ」の最新トレーラーを公開した。11月15日発売予定で、価格は9,790円より。

本作は「アサシン クリード」シリーズ最新作にして、安土桃山時代の日本を舞台にしたオープンワールドアクションアドベンチャーゲーム。プレーヤーは伊賀出身の忍かつアサシンである奈緒江、または屈強な侍・弥助として、互いに交差するストーリーを辿りながら戦乱の時代の中で活躍していく。

本日5月16日にシネマティックトレーラーが公開されると同時に様々な情報が公開。PS5やXbox Series X|S、Windows PC、Appleシリコンを搭載したMac向けに11月15日に発売されることが明らかになった。また、ゴールドエディション以上では発売最大3日前からプレイできるアーリーアクセス権が付属する。

