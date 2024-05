「アサシン クリード シャドウズ」は忍と侍のW主人公！ それぞれ固有のクエスト、スキルを用意

【アサシン クリード シャドウズ】11月15日 発売予定価格 スタンダードエディション:9,790円(Xbox版のみ9,800円)ゴールドエディション:15,400円 アルティメットエディション:18,150円(Xbox版のみ18,100円) コレクターズエディション:34,980円

ユービーアイソフトは5月16日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC(Win/Mac)用アクションアドベンチャー「アサシン クリード シャドウズ」のシネマティックトレーラーを公開した。

遂にヴェールを脱いだ「アサシン クリード」シリーズの最新作。本作は16世紀・安土桃山時代の日本が舞台となっており、伊賀出身の忍かつアサシン・奈緒江と、史実に語り継がれているという屈強な侍・弥助のW主人公であることが明らかになった。

奈緒江と弥助には、それぞれ固有のクエストやスキル、武器、ステータスが用意されており、異なるプレイスタイルが楽しめる。奈緒江は忍らしく、ステルス性能に長けており敵の目を欺いて隠密活動ができる一方、弥助は戦闘能力に特化し敵に囲まれたとしても“容赦ない攻撃を繰り出して対峙する”ことが可能としている。

最上位のコレクターズエディションでは、奈緒江と弥助を立体化した40cmのフィギュアが付属。刀を構えた弥助と高く飛び立とうとしている奈緒江のクールな姿が再現されている。

【【日本語吹替版】「アサシン クリード シャドウズ」公式シネマティック ワールドプレミア トレーラー】

(C)2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.