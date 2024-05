DIR EN GREY × PIERROTが2024年10月11日および12日、<ANDROGYNOS - THE FINAL WAR ->と題した2days公演を東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催することが発表となった。破壊的融合から7年、果たしてタイトルに冠された“THE FINAL WAR”とは?2017年、横浜アリーナで開催されたDIR EN GREY × PIERROTによる<ANDROGYNOS>は、「交わる事の無かった2バンド、交わる事の無かった2つの物体、ここに“破壊的融合”」というキャッチフレーズを掲げて行われたジョイントライブだ。

■<ANDROGYNOS - THE FINAL WAR ->

10月11日(金) 国立代々木競技場 第一体育館

ANDROGYNOS - under the Blue Moon -

出演:PIERROT / DIR EN GREY



10月12日(土) 国立代々木競技場 第一体育館

ANDROGYNOS - under the Red Moon -

出演:DIR EN GREY / PIERROT



PIERROTとDIR EN GREYという、人の心に潜む闇の世界観をもってライブを繰り広げていた両バンドは当時、それまで決して相容れることがなかった。しかし、“両性具有”を意味する<ANDROGYNOS>は、全てが一つに融け合った初のジョイントライブであり、V系シーンにとっての事件であり歴史的融和と評された。そんな破壊的融合を経て7年、ついに再演となるのが、<ANDROGYNOS - THE FINAL WAR ->だ。また、開催発表と同時に意味深なメッセージも提示されている。“Censors kill the word, hypocrites spread morphine from stages”「検閲者らが言葉を殺し、偽善者らは舞台からモルヒネをまき散らす」両バンドの歌詞の一部から引用されたこのメッセージは一体何を意図しているのか? 閉塞感漂う現代社会に両バンドが導き出す答えが、10月の両日に示されるはずだ。