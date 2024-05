Ê¡²¬¤Î¤¦¤É¤óÊ¸²½¤òÂçºå¤Ø¡ª ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¡õ½Ð½Á¤òµÛ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¡ÖÏÂµíÆù¤´¤Ü¤¦Å·¤¦¤É¤ó¡×

食べロググルメ著名人・門上武司さんがお気に入りの推し麺をご紹介。今回訪れたのは、大阪・堺筋本町の「峰のうどん」。関西でも今年になって福岡うどんチェーンの開店が続く中、昨秋にオープンした福岡うどん専門店の「和牛肉ごぼう天うどん」を紹介する。

〈これが推し麺!〉

今回訪れたのは、食べロググルメ著名人・門上武司さんが教えてくれた大阪・堺筋本町の「峰のうどん」。関西でも今年になって福岡うどんチェーンの開店が続く中、昨秋にオープンした福岡うどん専門店の「和牛肉ごぼう天うどん」を紹介する。

教えてくれる人

門上武司

1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーターとマルチに活躍。関西の食雑誌「あまから手帖」編集顧問であり、全日本・食学会副理事長、関西食文化研究会コアメンバー。著書には「食べる仕事 門上武司」「門上武司の僕を呼ぶ料理店」(クリエテ関西)、「京料理、おあがりやす」(廣済堂出版)、「スローフードな宿1・2」(木楽舎)、など。年間外食は1,000食に及ぶ。

大阪ではレアな福岡うどん専門店

ビジネスビルが多く立ち並ぶ大阪・堺筋本町。そこに2023年9月にオープンしたのは、福岡うどん専門店「峰のうどん」だ。店内は壁に沿ったカウンター席と、中央には温もりある木を使った大テーブルが。花も生けられており、うどん屋らしからぬモダンな雰囲気だ。

ビジネス街のビルの1階

木を多用したモダンな店内

オーナーは奥尾峰英さん。福岡・小倉の出身で、「福岡の食を大阪にも広めたい」と、大阪市内で、牛タンやもつ鍋、野菜巻き串などの店を3店舗展開する。「福岡では、実はうどんのほうが食べられているのにラーメンのイメージが強く、特に大阪に来て20年、ごぼう天ののった福岡うどんに出会えることはほぼなかったです」と話す。なんとか大阪で福岡うどんの店をオープンさせたいという思いが募り、念願の開店の運びとなった。

店名の峰はオーナーの名前から

うどんは「ふわふわの食感で、出汁を吸って丼の中でどんどんおいしくなっていく」麺を福岡の製麺所にオーダーし、毎朝届けてもらっている。おいしさの肝、“すめ”と呼ばれるかけつゆの出汁は、北海道産の昆布と、5種類の節を使用し、醤油で調味。福岡でもなじみの「朝うどん」を提供しているので、開店時間7時に合わせて、「朝5時半から出汁をとっています!」と店長の山口努さんは笑う。

店を取り仕切る店長の山口さん

門上さん

まずはネットで発見し、うどんのビジュアルが気になっていたところ、知り合いが働き始めたので、店を訪れました。インパクトのある麺だという印象で、これはウケるなと思いました。

「和牛肉ごぼう天うどん」作りを拝見!

早速、山口さんに「和牛肉ごぼう天うどん」を作ってもらった。

うどんは九州の製麺所から直送

うどんを茹でる。時間はなんと40分!

14僂猟垢気妊好薀ぅ垢靴燭瓦椶Δ鰺箸欧

峰をイメージした山の形に

茹で上がったばかりの麺を器に入れる

朝とった出汁を使ったかけつゆを注ぐ

ごぼう天をトッピング

さらに甘辛く炊いた国産牛バラ肉をのせ完成

これが門上さんおすすめ麺「和牛肉ごぼう天うどん」

和牛肉ごぼう天うどん(1,400円)

完成したのは、峰のようにそびえ立つごぼう天が目をひく「和牛肉ごぼう天うどん」! まずはうどんをいただくと、ふわっふわでやわらかい。かけつゆは香り高く、しっかり出汁の素材の味がきいている。ごぼう天はさくさくで、和牛肉の甘辛さがうどんとマッチする。

食べ進めるとうどんがつゆを吸って減るので、小さなやかんに入った“すめ”を

おろし生姜を加えると一気に風味が変わり食べ飽きない

門上さん

麺は決して讃岐のようにコシを主張するのではなく、表面ふんわり、そしてもちもちという感じ。出汁に牛肉のエキスが溶け込み濃くなるのですが、追い出汁ができるので調整可能。これはうれしい。ごぼう天はボリューム、迫力ともにあります。牛肉の味付けも濃厚。それがクセになる味わいです。

福岡うどんを関西に定着させたい

「やわらかいふわふわのうどん、追い出汁、朝うどんなど、福岡のうどん文化を大阪に定着させていきたいですね」と奥尾さん。大阪を皮切りに、奈良、京都など関西へ店舗を展開したいと、その思いは熱い。

<店舗情報>◆峰のうどん住所 : 大阪府大阪市中央区南本町1-5-14 グルラジビル 1FTEL : 06-6755-8588

※価格は税込。

撮影:東谷幸一

取材、文:木佐貫久代

