ロックバンド・DIR EN GREYとPIERROTが、10月11日と12日に、東京・国立代々木競技場 第一体育館でジョイントライブ『ANDROGYNOS - THE FINAL WAR -』を開催すると発表した。両バンドが共演は、2017年7月に横浜アリーナで開催された『ANDROGYNOS』以来7年ぶりとなる。DIR EN GREYとPIERROTは、ともに1990年代後半から2000年代前半にかけてビジュアル系シーンを代表する存在だったものの接点を持つことがなく、ファン同士の“抗争”と呼べる現象も注目されていた。結果、ファンはこの2017年のライブを、DIR EN GREY「アクロの丘」とPIERROT「メギドの丘」の両曲から“丘戦争”と名付けて盛り上げ、主催者側もステージを「危険地帯」、客席エリアを「緩衡地帯」「非武装地帯」「中立地帯」と区分するという演出も行っていた。

今回の『ANDROGYNOS - THE FINAL WAR -』は、後に「歴史的融和」と呼ばれるようになった同ライブの再来。開催発表と同時に、「Censors kill the word, hypocrites spread morphine from stages」(検閲者らが言葉を殺し、偽善者らは舞台からモルヒネをまき散らす)という両バンドの歌詞の一部から引用された意味深なメッセージも提示されている。■『ANDROGYNOS - THE FINAL WAR -』日程▼10月11日(金) 東京・国立代々木競技場 第一体育館『ANDROGYNOS - under the Blue Moon -』出演:PIERROT/DIR EN GREY▼10月12日(土) 東京・国立代々木競技場 第一体育館『ANDROGYNOS - under the Red Moon -』出演:DIR EN GREY/PIERROT