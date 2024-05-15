日本時間２１時３０分に米消費者物価指数（CPI）（4月）、ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）、小売売上高（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。



消費者物価指数（CPI）（4月）21:30

予想 0.4% 前回 0.4%（前月比)

予想 3.4% 前回 3.5%（前年比)

予想 0.4% 前回 0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.6% 前回 3.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）21:30

予想 -10.2 前回 -14.3（ニューヨーク連銀製造業景気指数)



小売売上高（4月）21:30

予想 0.4% 前回 0.7%（前月比)

予想 0.2% 前回 1.1%（自動車除くコア・前月比)

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