　日本時間２１時３０分に米消費者物価指数（CPI）（4月）、ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）、小売売上高（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

消費者物価指数（CPI）（4月）21:30
予想　0.4%　前回　0.4%（前月比)
予想　3.4%　前回　3.5%（前年比)
予想　0.4%　前回　0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　3.6%　前回　3.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

ニューヨーク連銀製造業景気指数（5月）21:30
予想　-10.2　前回　-14.3（ニューヨーク連銀製造業景気指数)

小売売上高（4月）21:30
予想　0.4%　前回　0.7%（前月比)
予想　0.2%　前回　1.1%（自動車除くコア・前月比)