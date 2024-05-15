º£Ìë¤Ï¡Ö¼·Áð¤¬¤æ¡×¡£¤ªÀµ·î¤Ç¿©¤Ù²á¤®¤¿°ß¤òµÙ¤á¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ª¤«¤º¤Ï¡Ä¡©¡¿¥¦¥Á¤Î¤²¤ó¤Í½Êó(Âè1²ó)
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥¦¥Á¤Î¤²¤ó¤Í½Êó¡Ù¤ò¥¤¥Ã¥ÆÉ¤ß
¤¤¤Ä¤â¥ï¥¤¥ï¥¤¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¡¦Âç¶õ°ì²È¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¤Û¤Î¤Ü¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡£¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤Í¤¨¤Á¤ã¤ó¡¢À²ÂÀ¡¢¤½¤·¤Æ¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î6¿Í¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÌû²÷¤ÊËèÆü¤Ï¥¯¥¹¥ê¤È¾Ð¤¨¤Æ¥³¥³¥í¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¡£¡Ø¥¦¥Á¤Î¤²¤ó¤Í½Êó¡Ù¤òÁ´3²ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂè1²ó¤Ç¤¹¡£
¢£Âè1ÏÃ
¢ª¤³¤ÎÌ¡²è¤ÎÂ³¤¤òÆÉ¤à
ËÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ï¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Ãø¡§¿·ÅÄÊþ»Ò¡¿¡Ø¥¦¥Á¤Î¤²¤ó¤Í½Êó ¡Ù(¤µ¤¯¤é¼Ë)
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥¦¥Á¤Î¤²¤ó¤Í½Êó¡Ù¤ò¥¤¥Ã¥ÆÉ¤ß
¤¤¤Ä¤â¥ï¥¤¥ï¥¤¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¡¦Âç¶õ°ì²È¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¤Û¤Î¤Ü¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡£¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤Í¤¨¤Á¤ã¤ó¡¢À²ÂÀ¡¢¤½¤·¤Æ¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î6¿Í¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÌû²÷¤ÊËèÆü¤Ï¥¯¥¹¥ê¤È¾Ð¤¨¤Æ¥³¥³¥í¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¡£¡Ø¥¦¥Á¤Î¤²¤ó¤Í½Êó¡Ù¤òÁ´3²ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂè1²ó¤Ç¤¹¡£
¢£Âè1ÏÃ
¢ª¤³¤ÎÌ¡²è¤ÎÂ³¤¤òÆÉ¤à
ËÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ï¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Ãø¡§¿·ÅÄÊþ»Ò¡¿¡Ø¥¦¥Á¤Î¤²¤ó¤Í½Êó ¡Ù(¤µ¤¯¤é¼Ë)