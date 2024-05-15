【発売日】6月26日(水)【品番】 KICA-3306【定価】\2,530（税抜価格 \2,300）【収録内容】M1：「H歴維新」山田一郎M2：「Sunshine」山田二郎M3：「朱夏」山田三郎M4：Drama Track「My Generation」【パッケージ仕様】初回製造分のみスペシャルデジパック仕様<<同時発売>>【タイトル】『.Buster Bros!!!』ELR Store限定盤 アクリルブロック3種セット付き【発売日】6月26日(水)【品番】 ECB-1696【価格】\6,000（税抜価格 \5,455）【収録内容】M1：「H歴維新」山田一郎M2：「Sunshine」山田二郎M3：「朱夏」山田三郎M4：Drama Track「My Generation」【パッケージ仕様】初回製造分のみスペシャルデジパック仕様【グッズ特典】アクリルブロック3種セット(100×100mm×厚さ20ｍｍ)※ディビジョン別7連続リリース各CD共通のグッズ特典となり、特典絵柄がCDごとに異なります。・法人別オリジナル特典(特典内容各CD共通)アニメイト：ミニフォト3枚セット(各54×86mm)Amazon.co.jp：メガジャケ(240×240mm)ELR Store：丸缶バッジ3個セット（各Φ57mm）HMV：A5クリアファイル楽天ブックス：ステッカー3枚セット(各100×100mm)ゲーマーズ：マイクロファイバーコースター(100 x100mm)タワーレコード：2L判ブロマイド3枚セットTSUTAYA：アクリルキーホルダー(40×40ｍｍ)メーカー特典：3カットフォトカード(153×100mm)・アニメイト、ELR Store全巻購入特典全巻収納BOX【対象店舗】アニメイト、ELR Store

ディビジョン別CD 7作品連続リリース



【発売日/品番】6月26日(水) イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”/ KICA-33067月24日(水) ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”/KICA-33078月21日(水) シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”/KICA-33089月18日(水) シンジュク・ディビジョン“麻天狼”/ KICA-330910月16日(水) オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”/ KICA-331011月13日(水) ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”/ KICA-331112月11日(水) 中王区“言の葉党”/KICA-3312【定価】￥2,530（税抜価格 ￥2,300）【収録内容】M1〜3：各ディビジョンメンバーソロ曲M4：新作Drama Track【パッケージ仕様】初回製造分のみスペシャルデジパック仕様◼️同時発売ELR Store限定盤 アクリルブロック3種セット付き【発売日/品番】6月26日(水) イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”/ ECB-16967月24日(水) ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”/ ECB-16978月21日(水) シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”/ ECB-16989月18日(水) シンジュク・ディビジョン“麻天狼”/ ECB-169910月16日(水) オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”/ ECB-170011月13日(水) ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”/ ECB-170112月11日(水) 中王区“言の葉党”/ ECB-1702【価格】￥6,000（税抜価格 ￥5,455）【収録内容】M1〜3：各ディビジョンメンバーソロ曲M4：新作Drama Track【グッズ特典】アクリルブロック3種セット(100×100mm×厚さ20ｍｍ)※画像は後日公開いたします。※各CD共通のグッズ特典となり、特典絵柄がCDごとに異なります。予約はこちらから：https://hpmi.lnk.to/2024CD・法人別オリジナル特典(特典内容各CD共通)アニメイト：ミニフォト3枚セット(各54×86mm)Amazon.co.jp：メガジャケ(240×240mm)ELR Store：丸缶バッジ3個セット（各Φ57mm）HMV：A5クリアファイル楽天ブックス：ステッカー3枚セット(各100×100mm)ゲーマーズ：マイクロファイバーコースター(100 x100mm)タワーレコード：2L判ブロマイド3枚セットTSUTAYA：アクリルキーホルダー(40×40ｍｍ)メーカー特典：3カットフォトカード(153×100mm)※メーカー特典の対象店舗は後日お知らせいたします。※特典の絵柄は後日公開致します※各CD共通の特典となり、特典絵柄が各CDで異なります・アニメイト、ELR Store全巻購入特典＞全巻収納BOX対象店舗：アニメイト、ELR Store