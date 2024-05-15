ヒプマイ、ディビジョン別CD7連続リリース第一弾イケブクロ・ディビジョン『.Buster Bros!!!』詳細
6月26日より7か月連続リリースが発表されているヒプノシスマイク待望の新作CDだが、7作品全てのタイトルと6月26日リリースのイケブクロ・ディビジョンCDのジャケ写、収録楽曲名などの詳細が一挙公開となった。
イケブクロ・ディビジョンのCDタイトルは『.Buster Bros!!!』（ヨミ：バスターブロス）。ジャケ写はヒプノシスマイクのキャラクター原案を手掛けるイラストレーター・一為がこのCDのために描き下ろした新規イラストが使用されている。
さらに、本CDの法人別オリジナル特典の絵柄と、ELR Store限定で発売となるバンドルCD特典「アクリルブロック3種」の絵柄も公開。描き下ろしイラストを使用した、本CDの購入でしかゲットできない特典となっている。また、ELR Store及びアニメイトでの全巻購入特典として全巻収納BOXも手に入る。
今後、6月26日のイケブクロ・ディビジョン『.Buster Bros!!!』を皮切りに、7月24日にヨコハマ・ディビジョン『.MAD TRIGGER CREW』、8月21日にシブヤ・ディビジョン『.Fling Posse』、9月18日にシンジュク・ディビジョン『.麻天狼』、10月16日にオオサカ・ディビジョン『.どついたれ本舗』、11月13日にナゴヤ・ディビジョン『.Bad Ass Temple』の6ディビジョン、12月11日に中王区“言の葉党”によるCD『.中王区 言の葉党』が連続リリースとなる。
イケブクロ・ディビジョン『.Buster Bros!!!』
【発売日】6月26日(水)
【品番】 KICA-3306
【定価】\2,530（税抜価格 \2,300）
【収録内容】
M1：「H歴維新」山田一郎
M2：「Sunshine」山田二郎
M3：「朱夏」山田三郎
M4：Drama Track「My Generation」
【パッケージ仕様】
初回製造分のみスペシャルデジパック仕様
<<同時発売>>
【タイトル】『.Buster Bros!!!』ELR Store限定盤 アクリルブロック3種セット付き
【発売日】6月26日(水)
【品番】 ECB-1696
【価格】\6,000（税抜価格 \5,455）
【収録内容】
M1：「H歴維新」山田一郎
M2：「Sunshine」山田二郎
M3：「朱夏」山田三郎
M4：Drama Track「My Generation」
【パッケージ仕様】
初回製造分のみスペシャルデジパック仕様
【グッズ特典】アクリルブロック3種セット(100×100mm×厚さ20ｍｍ)
※ディビジョン別7連続リリース各CD共通のグッズ特典となり、特典絵柄がCDごとに異なります。
・法人別オリジナル特典(特典内容各CD共通)
アニメイト：ミニフォト3枚セット(各54×86mm)
Amazon.co.jp：メガジャケ(240×240mm)
ELR Store：丸缶バッジ3個セット（各Φ57mm）
HMV：A5クリアファイル
楽天ブックス：ステッカー3枚セット(各100×100mm)
ゲーマーズ：マイクロファイバーコースター(100 x100mm)
タワーレコード：2L判ブロマイド3枚セット
TSUTAYA：アクリルキーホルダー(40×40ｍｍ)
メーカー特典：3カットフォトカード(153×100mm)
・アニメイト、ELR Store全巻購入特典
全巻収納BOX
【対象店舗】
アニメイト、ELR Store
ディビジョン別CD 7作品連続リリース
6月26日(水) イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”/ KICA-3306
7月24日(水) ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”/KICA-3307
8月21日(水) シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”/KICA-3308
9月18日(水) シンジュク・ディビジョン“麻天狼”/ KICA-3309
10月16日(水) オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”/ KICA-3310
11月13日(水) ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”/ KICA-3311
12月11日(水) 中王区“言の葉党”/KICA-3312
【定価】
￥2,530（税抜価格 ￥2,300）
【収録内容】
M1〜3：各ディビジョンメンバーソロ曲
M4：新作Drama Track
【パッケージ仕様】
初回製造分のみスペシャルデジパック仕様
◼️同時発売
ELR Store限定盤 アクリルブロック3種セット付き
【発売日/品番】
6月26日(水) イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”/ ECB-1696
7月24日(水) ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”/ ECB-1697
8月21日(水) シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”/ ECB-1698
9月18日(水) シンジュク・ディビジョン“麻天狼”/ ECB-1699
10月16日(水) オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”/ ECB-1700
11月13日(水) ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”/ ECB-1701
12月11日(水) 中王区“言の葉党”/ ECB-1702
【価格】
￥6,000（税抜価格 ￥5,455）
【収録内容】
M1〜3：各ディビジョンメンバーソロ曲
M4：新作Drama Track
【グッズ特典】
アクリルブロック3種セット(100×100mm×厚さ20ｍｍ)
※画像は後日公開いたします。
※各CD共通のグッズ特典となり、特典絵柄がCDごとに異なります。
予約はこちらから：https://hpmi.lnk.to/2024CD
・法人別オリジナル特典(特典内容各CD共通)
アニメイト：ミニフォト3枚セット(各54×86mm)
Amazon.co.jp：メガジャケ(240×240mm)
ELR Store：丸缶バッジ3個セット（各Φ57mm）
HMV：A5クリアファイル
楽天ブックス：ステッカー3枚セット(各100×100mm)
ゲーマーズ：マイクロファイバーコースター(100 x100mm)
タワーレコード：2L判ブロマイド3枚セット
TSUTAYA：アクリルキーホルダー(40×40ｍｍ)
メーカー特典：3カットフォトカード(153×100mm)
※メーカー特典の対象店舗は後日お知らせいたします。
※特典の絵柄は後日公開致します
※各CD共通の特典となり、特典絵柄が各CDで異なります
・アニメイト、ELR Store全巻購入特典＞
全巻収納BOX
対象店舗：アニメイト、ELR Store