Mrs. GREEN APPLEが、6月14日公開映画『ディア・ファミリー』の主題歌として新曲「Dear」を書き下ろしたことは既報のとおり。先ごろ、同楽曲が5月20日に配信リリースされることに加え、そのリリースへ向けて連日展開していくコンテンツカレンダーが公開となったが、本日5月15日、ミュージックビデオのTeaser Photo #1が公開された。

◆Mrs. GREEN APPLE 画像 / 動画

公開されたMV Teaser Photo #1は神秘的な森の風景が切り取られたものだ。明日以降、MV Teaser Photo #2、Teaser Movie、Music Videoなどが、リリース当日の5月20日まで連日公開されていく予定だ。

Mrs. GREEN APPLEは、自身主催対バン企画＜Mrs. TAIBAN LIVE 2024＞を来週5月21日および22日に横浜アリーナで開催する。

■新曲「Dear」コンテンツカレンダー


▲Contents Calendar


▲Cover Art

■デジタルシングル「Dear」

2024年5月20日(月)配信
※映画『ディア・ファミリー』主題歌

▼映画『ディア・ファミリー』2024年6月14日(金)公開
原作：清武英利「アトムの心臓『ディア・ファミリー』23年間の記録」(文春文庫)
監督：月川翔
脚本：林民夫
主題歌：Mrs. GREEN APPLE「Dear」
音楽：兼松衆
出演：大泉洋　菅野美穂　福本莉子　新井美羽　上杉柊平　徳永えり ・ 満島真之介　戸田菜穂　
川栄李奈 ／ 有村架純 ・ 松村北斗　光石研
制作プロダクション：TOHOスタジオ
配給：東宝
撮影期間：2022年12月4日〜2023年2月4日
(c)2024「ディア・ファミリー」製作委員会
公式サイト：dear-family.toho.co.jp
公式X：＠dear_family_
公式Instagram：＠dear_family_movie
公式TikTok：＠dear_family_

▼ストーリー
“ただ娘の命を救いたい”、その一心だった。
生まれつき心臓疾患を持っていた幼い娘・佳美は【余命10年】を突き付けられてしまう。「20歳になるまで生きられないだと…」──日本中どこの医療機関に行っても変わることのない現実。そんな絶望の最中、小さな町工場を経営する父・宣政は「じゃあ俺が人工心臓を作ってやる」と立ち上がる。
医療の知識も経験も何もない宣政の破天荒で切実な思いつき。娘の心臓に残された時間はたった10年。何もしなければ、死を待つだけの10年。坪井家は佳美の未来を変えるために立ち上がる。絶対にあきらめない家族の途方もなく大きな挑戦が始まる。



■＜Mrs. TAIBAN LIVE 2024＞

5月21日(火)　神奈川・横浜アリーナ
open18:00 / start19:00
GUEST：乃木坂46
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

5月22日(水)　神奈川・横浜アリーナ
open17:30 / start18:30
GUEST：キタニタツヤ / imase
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

▼チケット
指定席：12,000円(税込)
※4歳以上のお子様よりチケット必要／3歳以下のお子様はご入場できません(年齢はご来場の公演当日時点)
※営利目的の転売禁止。
※チケット料金はお一人様の価格となります。
※お一人様1公演につき2枚まで購入可能(複数公演エントリー可能)





■スタジアムツアー＜ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜＞

▼2024年
7月06日(土)　ノエビアスタジアム神戸
7月07日(日)　ノエビアスタジアム神戸
open16:30 / start18:30
（問）キョードーインフォメーション　0570-200-888

7月20日(土)　横浜スタジアム
7月21日(日)　横浜スタジアム
open16:30 / start18:30
（問）SOGO TOKYO　03-3405-9999

▼チケット
指定席：12,800円（税込）
※雨天決行・荒天中止
※4歳以上のお子様よりチケット必要／3歳以下のお子様はご入場できません(年齢はご来場の公演当日時点）
※営利目的の転売禁止。
※チケット料金はお一人様の価格となります。
※お一人様1公演につき2枚まで購入可能(複数公演エントリー可能)


■『Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”』映画化


※詳細は後日改めて

■デジタルシングル「ライラック」


▲Cover Art

2024年4月12日(金)配信開始
配信リンク：https://lnk.to/mga_Lilac
※iTunes、レコチョク、Apple Music、LINE MUSIC、Spotifyなどの音楽配信サイトにて
※TVアニメ『忘却バッテリー』オープニングテーマ


▼【本家】若井滉斗ライラック弾いてみた 動画

▼『CDTVライブ!ライブ!』より「ライラック」「春愁」映像期間限定公開


■＜Mrs. GREEN APPLE18祭(フェス)＞実施概要

開催日：2024年11月予定
開催場所：都内某所予定
対象：18歳世代(17〜20歳)
出演者：Mrs. GREEN APPLE／(事前選考を通過した)1,000人の18歳世代
募集人数：1,000名(募集方法などの詳細は後日改めて)
募集開始：5月15日18時より開始
放送予定：未定
番組HP：https://www.nhk.or.jp/18fes/

関連リンク

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