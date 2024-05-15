Mrs. GREEN APPLEが、6月14日公開映画『ディア・ファミリー』の主題歌として新曲「Dear」を書き下ろしたことは既報のとおり。先ごろ、同楽曲が5月20日に配信リリースされることに加え、そのリリースへ向けて連日展開していくコンテンツカレンダーが公開となったが、本日5月15日、ミュージックビデオのTeaser Photo #1が公開された。公開されたMV Teaser Photo #1は神秘的な森の風景が切り取られたものだ。明日以降、MV Teaser Photo #2、Teaser Movie、Music Videoなどが、リリース当日の5月20日まで連日公開されていく予定だ。

■新曲「Dear」コンテンツカレンダー



▲Contents Calendar ▲Contents Calendar



▲Cover Art ▲Cover Art

■デジタルシングル「Dear」

2024年5月20日(月)配信

※映画『ディア・ファミリー』主題歌



▼映画『ディア・ファミリー』2024年6月14日(金)公開

原作：清武英利「アトムの心臓『ディア・ファミリー』23年間の記録」(文春文庫)

監督：月川翔

脚本：林民夫

主題歌：Mrs. GREEN APPLE「Dear」

音楽：兼松衆

出演：大泉洋 菅野美穂 福本莉子 新井美羽 上杉柊平 徳永えり ・ 満島真之介 戸田菜穂

川栄李奈 ／ 有村架純 ・ 松村北斗 光石研

制作プロダクション：TOHOスタジオ

配給：東宝

撮影期間：2022年12月4日〜2023年2月4日

(c)2024「ディア・ファミリー」製作委員会

公式サイト：dear-family.toho.co.jp

公式X：＠dear_family_

公式Instagram：＠dear_family_movie

公式TikTok：＠dear_family_



▼ストーリー

“ただ娘の命を救いたい”、その一心だった。

生まれつき心臓疾患を持っていた幼い娘・佳美は【余命10年】を突き付けられてしまう。「20歳になるまで生きられないだと…」──日本中どこの医療機関に行っても変わることのない現実。そんな絶望の最中、小さな町工場を経営する父・宣政は「じゃあ俺が人工心臓を作ってやる」と立ち上がる。

医療の知識も経験も何もない宣政の破天荒で切実な思いつき。娘の心臓に残された時間はたった10年。何もしなければ、死を待つだけの10年。坪井家は佳美の未来を変えるために立ち上がる。絶対にあきらめない家族の途方もなく大きな挑戦が始まる。





2024年5月20日(月)配信※映画『ディア・ファミリー』主題歌▼映画『ディア・ファミリー』2024年6月14日(金)公開原作：清武英利「アトムの心臓『ディア・ファミリー』23年間の記録」(文春文庫)監督：月川翔脚本：林民夫主題歌：Mrs. GREEN APPLE「Dear」音楽：兼松衆出演：大泉洋 菅野美穂 福本莉子 新井美羽 上杉柊平 徳永えり ・ 満島真之介 戸田菜穂川栄李奈 ／ 有村架純 ・ 松村北斗 光石研制作プロダクション：TOHOスタジオ配給：東宝撮影期間：2022年12月4日〜2023年2月4日(c)2024「ディア・ファミリー」製作委員会公式サイト：dear-family.toho.co.jp公式X：＠dear_family_公式Instagram：＠dear_family_movie公式TikTok：＠dear_family_▼ストーリー“ただ娘の命を救いたい”、その一心だった。生まれつき心臓疾患を持っていた幼い娘・佳美は【余命10年】を突き付けられてしまう。「20歳になるまで生きられないだと…」──日本中どこの医療機関に行っても変わることのない現実。そんな絶望の最中、小さな町工場を経営する父・宣政は「じゃあ俺が人工心臓を作ってやる」と立ち上がる。医療の知識も経験も何もない宣政の破天荒で切実な思いつき。娘の心臓に残された時間はたった10年。何もしなければ、死を待つだけの10年。坪井家は佳美の未来を変えるために立ち上がる。絶対にあきらめない家族の途方もなく大きな挑戦が始まる。

■＜Mrs. TAIBAN LIVE 2024＞

5月21日(火) 神奈川・横浜アリーナ

open18:00 / start19:00

GUEST：乃木坂46

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999



5月22日(水) 神奈川・横浜アリーナ

open17:30 / start18:30

GUEST：キタニタツヤ / imase

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999



▼チケット

指定席：12,000円(税込)

※4歳以上のお子様よりチケット必要／3歳以下のお子様はご入場できません(年齢はご来場の公演当日時点)

※営利目的の転売禁止。

※チケット料金はお一人様の価格となります。

※お一人様1公演につき2枚まで購入可能(複数公演エントリー可能)









5月21日(火) 神奈川・横浜アリーナopen18:00 / start19:00GUEST：乃木坂46（問）SOGO TOKYO 03-3405-99995月22日(水) 神奈川・横浜アリーナopen17:30 / start18:30GUEST：キタニタツヤ / imase（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999▼チケット指定席：12,000円(税込)※4歳以上のお子様よりチケット必要／3歳以下のお子様はご入場できません(年齢はご来場の公演当日時点)※営利目的の転売禁止。※チケット料金はお一人様の価格となります。※お一人様1公演につき2枚まで購入可能(複数公演エントリー可能)

■スタジアムツアー＜ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜＞

▼2024年

7月06日(土) ノエビアスタジアム神戸

7月07日(日) ノエビアスタジアム神戸

open16:30 / start18:30

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888



7月20日(土) 横浜スタジアム

7月21日(日) 横浜スタジアム

open16:30 / start18:30

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999



▼チケット

指定席：12,800円（税込）

※雨天決行・荒天中止

※4歳以上のお子様よりチケット必要／3歳以下のお子様はご入場できません(年齢はご来場の公演当日時点）

※営利目的の転売禁止。

※チケット料金はお一人様の価格となります。

※お一人様1公演につき2枚まで購入可能(複数公演エントリー可能)



▼2024年7月06日(土) ノエビアスタジアム神戸7月07日(日) ノエビアスタジアム神戸open16:30 / start18:30（問）キョードーインフォメーション 0570-200-8887月20日(土) 横浜スタジアム7月21日(日) 横浜スタジアムopen16:30 / start18:30（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999▼チケット指定席：12,800円（税込）※雨天決行・荒天中止※4歳以上のお子様よりチケット必要／3歳以下のお子様はご入場できません(年齢はご来場の公演当日時点）※営利目的の転売禁止。※チケット料金はお一人様の価格となります。※お一人様1公演につき2枚まで購入可能(複数公演エントリー可能)

■『Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”』映画化



※詳細は後日改めて ※詳細は後日改めて

■デジタルシングル「ライラック」



▲Cover Art ▲Cover Art

2024年4月12日(金)配信開始

配信リンク：https://lnk.to/mga_Lilac

※iTunes、レコチョク、Apple Music、LINE MUSIC、Spotifyなどの音楽配信サイトにて

※TVアニメ『忘却バッテリー』オープニングテーマ





▼【本家】若井滉斗ライラック弾いてみた 動画



▼『CDTVライブ!ライブ!』より「ライラック」「春愁」映像期間限定公開



2024年4月12日(金)配信開始配信リンク：https://lnk.to/mga_Lilac※iTunes、レコチョク、Apple Music、LINE MUSIC、Spotifyなどの音楽配信サイトにて※TVアニメ『忘却バッテリー』オープニングテーマ▼【本家】若井滉斗ライラック弾いてみた 動画▼『CDTVライブ!ライブ!』より「ライラック」「春愁」映像期間限定公開

■＜Mrs. GREEN APPLE18祭(フェス)＞実施概要

開催日：2024年11月予定

開催場所：都内某所予定

対象：18歳世代(17〜20歳)

出演者：Mrs. GREEN APPLE／(事前選考を通過した)1,000人の18歳世代

募集人数：1,000名(募集方法などの詳細は後日改めて)

募集開始：5月15日18時より開始

放送予定：未定

番組HP：https://www.nhk.or.jp/18fes/

開催日：2024年11月予定開催場所：都内某所予定対象：18歳世代(17〜20歳)出演者：Mrs. GREEN APPLE／(事前選考を通過した)1,000人の18歳世代募集人数：1,000名(募集方法などの詳細は後日改めて)募集開始：5月15日18時より開始放送予定：未定番組HP：https://www.nhk.or.jp/18fes/

関連リンク

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Mrs. GREEN APPLEは、自身主催対バン企画＜Mrs. TAIBAN LIVE 2024＞を来週5月21日および22日に横浜アリーナで開催する。