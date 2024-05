iPadだけで教習可能！三重県南部自動車学校「N-reco」導入

「ほめちぎる教習所」で知られる三重県南部自動車学校は、ノイマンのデジタル原簿システム「N-reco」を2024年4月18日より導入しました。

三重県南部自動車学校「N-reco」導入

iPadを使用して履修状況を確認

「ほめちぎる教習所」で知られる三重県南部自動車学校は、ノイマンのデジタル原簿システム「N-reco」を2024年4月18日より導入!

iPadのみで、紙や印鑑ナシで教習に向かえるデジタル原簿システムです。

■デジタル原簿導入の背景

ほめちぎる教習所 三重県南部自動車学校は、1962年の設立以来、地域に根差した自動車学校として、多くの卒業生を輩出してきました。

近年、自動車業界を取り巻く環境は大きく変化しており、効率化とペーパーレス化が求められています。

■N-reco導入の目的

N-reco導入により、以下の目的を達成します。

業務効率化:紙の原簿での記録作業から解放され、事務作業の効率化を実現します。

ペーパーレス化:紙の使用量を削減し、環境負荷の低減に貢献します。

データの安全性向上:デジタルデータとして記録するため、紛失や破損のリスクを低減します。

顧客サービス向上:迅速かつ正確な情報提供により、顧客満足度向上を目指します。

■ほめちぎる教習所 三重県南部自動車学校 代表取締役社長コメント

教習所業界もDX化が求められています。

このデジタル原簿が導入されることで、スマートフォン等から申し込みが出来て便利になります。

将来的にマイナンバーカードと免許証が同一化されると更に合理化が進むので楽しみにしています。

