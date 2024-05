タリーズコーヒージャパンは、2024年5月22日(水)よりアサイーを使用した「フローズンスイーツ」を数量限定で発売します。

タリーズコーヒージャパン「アサイー フローズンスイーツ」

発売日:2024年5月22日(水)

発売場所:タリーズコーヒージャパン

タリーズコーヒージャパンは、夏に楽しめる、“アサイー”を使った「フローズンスイーツ」を数量限定で発売!

2024年再ブームとなっている“アサイー”は栄養価の高さが注目されいて、スーパーフードやスーパーフルーツとも言われています。

気温が上がってくるこの時季にぴったりの、ひんやり冷たい一品☆

朝食やデザート、テイクアウトでピクニックのお供として、様々なシーンで楽しめます。

「フローズンカップ アサイーヨーグルトテイスト」

単品:680円(税込)

ドリンクセット:990円(税込)〜

※数量限定のため、なくなり次第終売となります。

ヨーグルトテイストのムースにアサイーやぶどう果汁を使用したシャーベットを重ねて、香ばしくローストしたココナッツとストロベリーダイスをデコレーション。

フルーツの甘酸っぱさと、ヨーグルトのまろやかな風味が合わさり、さっぱりとした味わいのフローズンスイーツです。

「ヨーグルト&アサイー」

画像右

単品:565円(税込)

アサイーとヨーグルトの2層の色合いが見た目にも鮮やかです。

甘みと酸味・コクのバランスがほどよく、飲みやすい味わいに仕上がっているドリンクです。

「フローズンカップ アサイーヨーグルトテイスト」と一緒にたのしむのが、アサイー好きにおすすめの贅沢な組み合わせ☆

気温が上がってくるこの時季にぴったりの、アサイーを使用した「フローズンスイーツ」は2024年5月22日(水)タリーズコーヒージャパンより数量限定で発売されます。

※価格は店内飲食時の税込価格です。テイクアウトの場合は税率が異なります。

※一部取扱いをしていない店舗がございます。

※画像はイメージです。

